K mikrofonu přistoupil také Karlos Vémola: „Děkuji vám všem, po Attilových kolenech jsem nevěděl, která bije. Šel jsem na morál, hnali jste mě dopředu. Věděl jsem, že to musím urvat. Nechtěl jsem to nechat na rozhodčích, bál jsem se. Tvrdá dřina porazí talent, ale tenhle talent (Végh) tvrdě trénoval. Česko-slovenští fanoušci jsou nejvíc, jste nejvíc. Říkal jsem, že nechci, aby zápas skončil na body. Ten pás je váš. Jsme vítězové, došli jsme do konce. Děkuji, že jste s námi vydrželi tak dlouho.“