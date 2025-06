Karabec: Němci jsou kompaktnější než Angličané. Na přípravu se vracím do Sparty

PŘÍMO ZE SLOVENSKA | Pokud se nic nezmění, po EURO U21 nastoupí do přípravy pražské Sparty. Což není úplně vysněné přání Adama Karabce (21), i proto by se chtěl v neděli večer vytáhnout na šampionátu proti Německu. Proti Anglii (1:3) dostřídával, ve druhém duelu už by neměl chybět v základu „lvíčat“. Ti potřebují proti fotbalovému gigantovi vyhrát, remíza by nejspíš na postup ze skupiny nestačila. „Zápasy, ve kterých jde o velké věci, jsou nejlepší,“ vyznal se záložník, jemuž doběhlo hostování v Hamburku.

Jak se vám naskakovalo na hřiště v rozehraném zápase?

„Už jsem si to párkrát za kariéru zkusil. Není to úplně nejlepší, protože hra je rozjetá a chvíli trvá, než se dostanete do tempa. Ale člověk na to musí být připravený vždycky. Myslím, že jsme všichni tempo chytli. Já zatím nevím, jestli nastoupím od začátku.“

Bude Německo jiné než Anglie?

„Kvalitou to bude hodně podobné. Koukali jsme, že jsou Němci ještě kompaktnější než Angličané. Ale určitě jsou věci, ze kterých je můžeme trestat. Když nepůjdeme do utkání s ostychem a budeme hrát naši hru, nějakou šanci máme. Můžeme je porazit. Proti Anglii jsme si dokázali, že i s takovými týmy můžeme hrát.“

Největší německou hvězdou je útočník Stuttgartu Nick Woltemade, který dal v prvním duelu se Slovinskem hattrick. Bude hrozbou i pro Česko?

„Je to opravdu kvalitní hráč. Dává teď hodně gólů a hrají to hodně na něj. Musíme si na něho dát pozor.“

Co bude po turnaji s vámi? Hamburk na vás po hostování neuplatil přestupovou opci…

„Zatím vím, že se vracím na přípravu do Sparty. Ještě je hodně času to všechno řešit. Nejsem z toho nervózní. Není na mně časový tlak.“