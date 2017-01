Pardubice posilují kádr. Z Třince získaly Sýkoru, k Ocelářům putuje Klimenta

Hokejisty Třince opouští útočník Ján Sýkora, který v rámci výměny do konce sezony odchází do Pardubic náhradou za Tomáše Klimentu. Druhý tým extraligy tak řeší výsledkově slabší období, kdy jsou svěřenci trenéra Vladimíra Kýhose pět kol za sebou bez plného bodového zisku a jejich ztráta na vedoucí Liberec narostla na jedenáct bodů. Třinácté Dynamo se zase snaží posílit na boj o záchranu.

Dvaatřicetiletý Klimenta bude dres Ocelářů oblékat podruhé; v Třinci už před čtyřmi roky působil. "Znám ho ještě z dob, kdy jsme spolu hráli, je to technický hráč, rychlý, s dobrým zakončením. Věříme, že bude pro náš klub přínosem. Poslední dvě play off měl víc než půl bodu na zápas, což je známka kvality. A my hráče podobného kalibru pro blížící se vyřazovací boje potřebujeme," uvedl v tiskové zprávě sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek.

Klimenta v dresu trápících se Pardubic, kam přišel přes sezonou z Mladé Boleslavi, bodově zapadl do průměru. Připsal si jen tři góly a čtyři asistence. "K tomuto kroku jsme se rozhodli z důvodu, že jsme od Tomáše Klimenty očekávali vyšší bodový příspěvek. I na něm se podepsal celkový obraz mužstva v průběhu této sezony. Chceme zkusit náš útok oživit, proto jsme angažovali Jána Sýkoru," vysvětlil výměnu generální manažer Pardubic Dušan Salfický.

"Věřím, že tato výměna může být oboustranně prospěšná - Tomáš Klimenta vypomůže Třinci a Ján Sýkora nám. Je rychlým bruslařem, má dobrou techniku, dokáže se prosadit střelecky," doplnil Salfický.

Šestadvacetiletý útočník Sýkora po zdravotních problémech v letní přípravě dal zatím jen čtyři branky ve 24 duelech. Slovenský reprezentant část sezony strávil i na třinecké farmě v prvoligovém Frýdku-Místku. Na východ Čech přijel už ve středu večer. "Vážím si zájmu Pardubic a jsem rád, že tu mohu být. Chci Dynamu pomoci, aby zvládlo náročný závěr sezony," prohlásil Sýkora.

Posilu vítá i trenér Miloš Holaň, který na lavičce Pardubic minulý týden nahradil odvolaného Pavla Rohlíka. "Ján je hráčem střední generace, která tu chybí. Je vysoký, kvalitně bruslí, věřím, že tento trejd prospěje nám i jemu. Počítám s ním pro zítřejší utkání do druhé formace, čili se dá očekávat pro něj vyšší ice time než v Třinci. Očekávám od něj důraz v zakončení a samozřejmě také branky," prohlásil Holaň, jehož tým hostí v pátek doma Olomouc.

Páteční duel může být pro Dynamo klíčový v boji o únik baráži. Právě na dvanáctou Olomouc ztrácí Pardubice 11 bodů. Východočeši ale získali z posledních osmi zápasů jen tři body. Třinec v poslední době bojuje také s poklesem formy. Z uplynulých sedmi kol si připsal hned pět proher a v čele tabulky ho vystřídal Liberec.

