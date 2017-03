Plzeňský hrdina Stach: Životní trefa! Sotva ale stojím na nohou

Jaký je pocit být střelcem vítězné branky tak důležitého utkání?

Je to neskutečné. Určitě životní gól. Já jsem nikdy takovou branku nedal, jsem strašně šťastný.

Byly to velké nervy?

Jasně, je to pátý zápas. Nikdo nechce udělat chybu. Nervy to byly obrovské. Dvě třetiny jsme byli lepší. Ve třetí jsme byli nepochopitelně zakřiknutí, dostali jsme gól, který jsme si asi zasloužili. Nakonec jsme to ubojovali, ale bylo to strašně dlouhý.

Odehráli jste skoro pět třetin. Jak jste na tom fyzicky?

Špatně! (smích) Ke konci už jsem to vůbec nedával a i teď sotva stojím na nohou. Tušili jsme ale, že to bude hodně vyrovnané a taky to tak dopadlo. V prodloužení už tahal každý úplně z posledního. Myslím, že vyhrálo mužstvo, které chtělo o kousíček víc.

Nepřiváděl vás Patrik Bartošák svými zákroky k šílenství?

Chytal skvěle! Klobouk dolů před ním. Mohlo být rozhodnuto už daleko dřív. Předvedl, že je špičkový gólman.

Co se s týmem po druhém prohraném zápase stalo?

Já vám ani nevím. Tak nějak to z nás paradoxně spadlo. Udělat poslední krok je nejtěžší a oni to nezvládli. Doma jsme suverénně vyhráli a rozhodující utkání už je loterie.

Teď vás čeká Liberec…

Je to nejlepší tým extraligy. My už jsme ale letos tolikrát utekli hrobníkovi z lopaty, že je možné úplně všechno. Pojedeme tam s čistou hlavou, nemáme co ztratit. Potrápíme je a věřím, že máme na to, je i porazit.