Návrat Ústí baví druhou ligu: výhry, plná tribuna a dresy... Snad ve druhém hrníčku, ne?

Po třech letech se vrátilo do druhé ligy. A s velkou parádou. Fotbalové Ústí nad Labem již dříve zaujalo sličnými moderátorkami, to ale není vše, co nabízí. V nové sezoně si nováček připsal už druhou výhru proti Vlašimi 4:1, drží stoprocentní bilanci a navíc na tribuny přilákal parádní počet diváků (2 070!). A aby toho nebylo málo, Ústí znovu překvapilo „provizorními“ dresy.