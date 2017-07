Šok v Chomutově! Vondrka chce skončit, nedostal výplatu tři měsíce

Na jaře to byla velká jízda, která na čas ovládla dění v nejvyšší soutěži. Po zfušovaném vstupu do předkola play off, v němž Piráti dostali napráskáno od Mladé Boleslavi 1:7 a 1:6, následoval radikální obrat a dunivý postup Chomutova do čtvrtfinále. A pak i do semifinále přes Třinec. Dost z toho měl na svědomí právě Michal Vondrka, po sezoně právem vyhlášený Hokejistou sezony.

Teď je nálada trochu jiná. Pětatřicetiletý vůdce týmu podle informací Sportu neobdržel tři měsíce mzdu a svoji záležitost s klubem předal rovněž smírčí komisi ČSLH.

Je nanejvýš pravděpodobné, že majitel extraligového titulu z roku 2008 už v této chvíli neřeší způsob, jak se s nadřízenými domluvit na splátkovém kalendáři, ale plánuje změnu pracovní adresy. Třebaže ho s klubem váže kontrakt i na příští sezonu.

Samo sebou, že v organizaci Pirátů nejsou rádi, kam až pracovní spor vystoupal. „Je to hodně zásadní,“ připustil včera kouč a sportovní manažer Pirátů Vladimír Růžička. „Ale teď s tím nemůžu nic moc dělat, musím počkat, až jak se to vyřeší. A podle toho pojedeme dál. Kdyby Michal odešel, byla by to samozřejmě ztráta,“ ví své.

Vondrka si u Pirátů odvedl svoje, během dvou sezon nasbíral 86 bodů ve 115 utkáních, jeho deset gólů v jarním play off si hlasitě říkalo o nominaci na mistrovství světa v Paříži. Nakonec se do týmu nevešel.

O co jde? Útočník Michal Vondrka podle informací Sportu podává výpověď ze smlouvy s Piráty Chomutov, která ho vázala do konce sezony 2017/18. Kapitán týmu se rozhodl jednat poté, co neměl obdržet poslední tři výplaty. Případ přistál na stole smírčí komise ČSLH, která nyní čeká na vyjádření klubu. Pokud Piráti věrohodně nedoloží odlišnou verzi případu, Vondrka se stane volným hráčem a může odejít jinam za tabulkové odstupné.

Jak vidí možnou dohodu trenér Vladimír Růžička? A co na situaci říká šéf extraligy Řezníček? To čtěte v úterním deníku Sport

