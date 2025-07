Bejlek nepomohla ani podpora Slavie. Houštecký s sebou vzal Chorého: Fandíme jí všichni!

Kompletně české semifinále na Prague Open se nekoná. V páteční dohrávce nakonec Číňanka Wang Sin-jü dokonala postup přes Sáru Bejlek 6:4 a 6:1. V semifinále se utká s Lindou Noskovou. Od začátku turnaje Bejlek poctivě povzbuzoval v její lóži i asistent trenéra fotbalové Slavie Zdeněk Houštecký. V pátek měl dokonce v hledišti útočnou posilu v podobě svého svěřence a reprezentanta Tomáše Chorého. Ani jejich hlasivky ale českou tenistku dál neprocpaly. „Číňanka byla fakt bezchybná. Sára tam ale nechala všechno. To je sport. Člověk musí odcházet hlavně s pocitem, že tam nechal maximum, ale holt to někdy nevyjde,“ řekl po zápase Houštecký.

Ve čtvrtek náročný program na Prague Open ve Stromovce zhatila tma. Poslední čtvrtfinálový duel mezi Wangovou a Bejlek se tak nestihl kompletní. První sadu vyhrála Číňanka 6:4 a dohrávka byla na programu v pátek dopoledne.

Opět si do Stromovky našel cestu Zdeněk Houštecký. Bouřlivák Slavie vyměnil fotbalovou lavičku za lóži na centrálním kurtu a povzbuzoval Bejlek, co to šlo. Roztleskával svým fanděním publikum, ale Češka na soupeřku nestačila. Houštecký byl zklamaný, ale při odchodu Wangové z kurtu jí jako fanoušek dobrého tenisu vestoje tleskal.

„Miluju všechny sporty. Fenomén je fotbal a na druhém místě je hokej, co si budeme povídat, jsme hokejový národ. Samozřejmě jsme ale i tenisový národ. Se Sárou i jejím trenérem Kubou Kahounem jsme navíc kamarádi. U ní se můžu inspirovat. Ona je totiž bojovnice. Dobře, prohrála, ale člověk jí dneska nemůže vůbec nic vytknout, protože soupeřka měla ohromnou kvalitu. To vidí i lidi jako jsem já,“ pronesla pravá ruka kouče Slavie Jindřicha Trpišovského.

Stejná krevní skupina

Pro mnohé je to zvláštní spojení, které ale dává smysl. Houštecký se s Bejlek před lety poznal díky fotbalu.

„Vlastně se známe přes jejího trenéra Kubu Kahouna. Byl taky zainteresovaný ve fotbale. Byl dlouho v Baníku. Se Sárou jsem se seznámil před třemi lety. Od té doby sleduju její zápasy a vzájemně si fandíme. Jsme na sebe napojení,“ řekl hrdě Houštecký a pochlubil se, že se snaží sledovat drtivou většinu zápasů Sáry Bejlek, pokud mu to čas dovolí.

„Jsme stejná krevní skupina. Některé její zápasy sice nejsou v televizi, ale koukám na streamech. Kolikrát je zábavné, jak se s Kubou dohadují. Ona je emotivní a to je důležité. Díky emocím se člověk může posunout ještě na vyšší level,“ je přesvědčený jeden z trenérů Slavie a vyzdvihl její silné stránky.

„V tenise je důležité zachovat chladnou hlavu. Ve sportu je to všude podobné. Jsou chvíle, kdy se člověk musí zklidnit a dát do toho trochu rozumu, ale to má Sára perfektně vyvážené. Je to i o tom, že měla v minulosti smůlu na zranění, takže ji to přibrzdilo. Když ale vidíme, s jakým zaujetím hraje, tak je to krása. Ona je malinká, ale její repertoár úderů je někdy neuvěřitelný.“

Na Bejlek se chodil dívat pravidelně i díky příhodnému losu v lize. Ve druhém kole totiž Slavia jede jen kousek k sousedům klokanům. Sešívaní se představí v Ďolíčku na Bohemians. I proto byl v hledišti po boku Houšteckého taky útočník Slavie Tomáš Chorý.

„Tím, že hrajeme o víkendu na Bohemce, tak jsem mohl docházet na Sářiny zápasy. Ona je vlastně i takovou motivací a inspirací. Fandíme jí v kabině všichni, protože ona na naše zápasy chodí taky. Bylo to takové narychlo, když byla ta dohrávka v pátek dopoledne, ale říkal jsem klukům, kdo se mnou půjde, tak Choras vyrazil. Možná příště půjdeme ve větším počtu,“ řekl s nadějí Houštecký.