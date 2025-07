Kotal o Spartě: Laciné góly. Chybí typ Krejčího, šílený terén bych vůbec neřešil

Vstoupit do diskuse (

Se znepokojením sledoval čtvrteční prohru Sparty na půdě Aktobe (1:2). Václav Kotal (72) věří, že celek z Letné v domácí odvetě nepříznivý výsledek otočí a z 2. předkola Konferenční ligy nakonec dál postoupí. Nelíbily se mu chyby při laciných obdržených gólech, v defenzivě mu schází vůdčí typ, který by mužstvo řídil. „Chybí typ Ládi Krejčího,“ říká někdejší sparťanský trenér. Roční iSport Premium nyní za zvýhodněnou cenu >>>

Ovlivnil výsledek s Aktobe šílený terén?

„Hřiště bylo pro obě mužstva stejné, tohle bych vůbec neřešil. Zklamaly mě hrubé chyby, co udělala Sparta, oba góly byly zbytečné. Neobsadili hráče ve vápně, při druhém nechali volného jejich nejvysunutějšího hráče, nebylo tam zdvojení, vykrytí. Opakuji - strašně laciné góly.“

Vadil vám přístup hráčů Sparty, nebo tohle jde za trenérem Priskem?

„Předpokládám, že tohle jim říká každý trenér. Pokud jsou dva hráči soupeře v pokutovém území, oba mají být pokrytí. Před prvním gólovým centrem byli stopeři Sparty ve vápně v situaci dva na dva, ale ani jeden z nich nikoho neměl. Druhá věc je spíš taktická, přišlo mi, že byli brzy vzadu, příliš brzy couvali. Centr šel od Vatajelua patnáct, dvacet metrů od pokutového území, pak to bylo pro gólmana složité. Pokud by se snažil pro centr dojít, mohl se tam potkat a srazit s vlastními hráči. Nevím, jaké mají hráči od trenéra Priskeho v takové situaci pokyny při bránění, zda mají couvat, nebo ne. Ale chyba byla i při druhém gólu - nemají pokryté vysunuté hráče soupeře. I když útočíte, musíte je mít pohlídané, nejlépe zdvojené. Preciado pak dozadu jako poslední hráč sprintoval pozdě.“

Neudělal chybu i Jan Kuchta, že nechal prostor centrujícímu Vatajeluovi?

„Nevím, jak to bránění měli dohodnuté. Třeba se Kuchta neměl vracet a měl ten prostor vykrývat Sadílek, v tomhle případě nechci být úplně konkrétní, když neznám úkoly pro jednotlivé hráče. Ve vápně to pak bylo jasné, je daný zákon, že hráči musí být v tom prostoru pohlídaní. Ze strany Sparty škoda, že neproměnila velké šance. Ale proti takovému soupeři by si měli příležitostí vytvořit ještě víc, soupeř nebyl silný v obranné fázi a dal se překonat. Kuchta měl obrovskou šanci, Haraslínova střela lízla břevno. Spartě chyběla vyšší efektivita, ale věřím, že doma je schopna odvetu zvládnout.“

Takže může doma jednogólové manko dohnat?

„Jednoznačně. Soupeř je snaživý, pohyblivý, ale fotbalová kvalita společně s domácím prostředím hraje pro Spartu.“

Nescházel vám v sestavě Pavel Kadeřábek?