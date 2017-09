Děti hrály o Eratovu trofej. Na malých nejvíc záleží, říká hvězda Komety

V hlavě už mu šrotují extraligové myšlenky. Jak co nejlépe odstartovat sezonu? Jak obhájit titul? Kromě toho ale útočník Martin Erat, klíčová postava Komety, myslí i na budoucnost českého hokeje. O víkendu byl u toho, když ty nejmenší děti hrály o trofej s jeho jménem. „Jde mi o to, aby se hlavně trenéři vzdělávali a vyměňovali si zkušenosti,“ tvrdí 36letý útočník.

Na konci minulé sezony se spolu se spoluhráči laskal s mistrovskou trofejí. Teď si něco podobného vyzkoušely i děti na turnaji, který pomáhal organizovat. Bojovaly o Pohár Martina Erata. „Nejkrásnější bylo vidět tu radost v jejich očích. A to, jak je to bavilo,“ říká útočník, jenž odehrál téměř 900 zápasů v NHL.

Osud českého hokeje mu leží na srdci, proto se mládeži intenzivně věnuje. V rodné Třebíči pomáhá s trénováním těch nejmenších, podílel se i na výchově mladých talentů v Kometě. Přes léto byl na ledě u toho, když slavný klub pořádal tréninky pro děti.

„Sehnal jsem i specialistu na bruslení z NHL, který hlavně trenérům ukazoval, jak to děti učit. Bylo to hodně přínosný,“ pochvaluje si Erat. Právě kvůli tomu, aby trenéři těch nejmenších kategorií měli možnost porovnání a mohli si vyměňovat zkušenosti, přišel s myšlenkou pravidelných turnajů o pohár s jeho jménem.

První se uskutečnil o víkendu v Brně za Lužánkami. „Moc bych chtěl poděkovat Liborovi (Zábranskému), že to umožnil. On toho pro děti dělá hrozně moc, přitom to na první pohled nemusí být vidět,“ reaguje Erat.

Na turnaji se sešly ty nejlepší týmy z celé republiky, ale i z menších měst, celkem 243 dětí mezi ročníky 2008 až 2010 i mladší. Ve stejném duchu se odehrají ještě další tři turnaje – v Karlových Varech, Chomutově a Hradci Králové.

„Je super, když trenéři i z těch nejmenších měst mohou vidět, jak se to dělá jinde. Aby se mohli učit a zdokonalovat. O tom to celé je. Protože právě na těch nejmenších dětech záleží. Když se něco naučí špatně, je to problém. Jde o bruslení, techniku kole. Během turnajů mohou trenéři vidět, jestli to dělají dobře, jestli se děti zlepšují. Právě pro ně to děláme,“ zdůrazňuje Erat, jenž si na výchovu mládeže našel čas i během hektického období před startem extraligy.

„Teď už myslím jenom na Kometu a na to, abychom sezonu dobře odstartovali,“ dodal útočník, jenž bude opět v kabině plnit roli lídra.

