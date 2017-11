Až u oběda jsem zjistil, že je Plzeň lídr, přiznal zlínský hrdina Kašík

Po zápase smekl masku a kynul skupince hostujících fanoušků v koutě hlediště. Do Plzně se v této sezoně jezdí převážně pro nadílky. Jenže Libor Kašík přijel zcela nezatížen tím, co se povídá nebo píše. „Až u oběda jsem zjistil, že je Plzeň první,“ přiznal úplně brankář Zlína, který z 38 střel pustil jedinou. Výrazně pomohl k vítězství 2:1 v prodloužení, po osmi výhrách uťal úspěšnou sérii Západočechů. Po Kometě se trochu překvapivě stal teprve druhým celkem, který vedoucí tým nachytal na jeho ledě.

Trochu překvapivě jste vybojovali dva body. Co k tomu nejvíc přispělo?

„Asi, že jsme dali o ten gól víc... Ale těžko říct. Mám ze zápasu hodně dobrý pocit. Je to v hlavách, že se jezdí do Plzně prohrávat, ještě dávají vysoké nadílky měsíc před Vánocemi. Ale my jsme to skvěle odbránili odzadu a ve třetí třetině konečně proměnili šanci, kterou jsme si párkrát vytvořili. Můžeme být nadšení.“

Jak těžké bylo ustát plzeňský tlak, který byl kulminoval ve druhé třetině a potom ke konci zápasu třetí části?

„Já jsem si to užíval. Nepřemýšlel jsem, kdo vyhraje, šel jsem si zachytat a neměl jsem co ztratit. Když chytáte s čistou hlavou a nic vás neomezuje, chytá se líp. Užili jsme si to a je to super.“

Po úterní výhře na Spartě máte další skalp. Znamená to obrat k lepšímu?

„Těžko říct. Já jsem až u oběda zjistil, že Plzeň je první. Na tabulku se moc nedívám, to jste pak omezen tím, co se říká a předpokládá. A to není správně. Do zápasu musíte vždycky naplno a dneska se potvrdilo, že papírové předpoklady nejsou všechno a někdy to může dopadnout jinak. Ubojovali jsme to.“

Kdy vám bylo nejhůř?

„To právě vůbec. Mám skvělého kondičního trenéra pana Káňu a trenéra gólmanů Richarda Hrazdíru. Fyzicky jsem na tom dobře, byl jsem úplně v klidu, chytal si to a sbíral, jak to šlo. Jediný gól, který jsem dostal, padl po úplně skvělém zakončení Davida Stacha. Klobouk dolů, měl to dvacet čísel přede mnou, dokázal puk zvednout přes beton a vyrážečku pod horní tyč. Zakončil úplně parádně, s tím se z mého pohledu už dalo těžko něco dělat.“

V tu chvíli jste hráli oslabení ve třech, ale bránili vlastně ve dvou, protože Tomáš Žižka neměl hůl...

„Říkal mi po druhé třetině, že bychom to asi zvládli, kdyby to hokejkou odehrál. Ale to je kdyby, výsledek 2:1 po prodloužení je proti tak rozjetému týmu skvělý výsledek. Hráli výborně.“

V závěru jste hráli ve třech znovu. Bylo to hodně těžké?

„Kluci mi pomohli, spoustu toho zblokovali a já si to užíval. V Plzni se dostávají nadílky, ale nepřemýšlel jsem nad tím, jak to dopadne. Snažil jsem se toho co nejvíc chytit a pomoct klukům.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 35:05. Stach Hosté: 50:54. Šťastný, 61:31. J. Ondráček Sestavy Domácí: M. Svoboda (Hylák) – Jones, J. Kindl, L. Kaňák, Moravčík, Čerešňák, Kvasnička, D. Sklenička – Gulaš (C), Mertl, Kratěna (A) – Indrák, Kracík, Stach – Straka, Preisinger, D. Kindl (A) – Hollweg, Kodýtek, Schleiss. Hosté: Kašík (Štůrala) – Ferenc, Freibergs, Matějíček, Valenta, Řezníček, Žižka (A), Petran – Kubiš (A), Fořt, O. Veselý (C) – Šťastný, Honejsek, Roberts Bukarts – J. Ondráček, P. Sedláček, Klhůfek – Fryšara, Popelka, Illo. Rozhodčí Pavlovič, Pešina – Brejcha, Jelínek Stadion Home Monitoring Aréna Návštěva 7 111 diváků