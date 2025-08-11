Předplatné

Případ Zafeiris: Slavia už dvě nabídky odmítla, PAOK nabízí ohromující kontrakt

Rekordní návštěvnost, trápení Baníku a válka na Letné. Kolik nabízí za Zafeirise?
Christos Zafeiris slaví gól do sítě Hradce Králové
V jakém složení bude nastupovat záloha Slavie?
Christos Zafeiris slaví gól do sítě Hradce Králové
Christos Zafeiris slaví gól do sítě Hradce Králové
Christos Zafeiris ze Slavie
Christos Zafeiris propálil Matouše Trmala
Radek Špryňar
Chance Liga
V Řecku se blíží sklizeň oliv, země vstřebává prázdninový nápor turistů a do toho řeší bombastický přestup, který by zlomil rekordy. Místní fotbalová značka PAOK Soluň šíleně touží po Christosi Zafeirisovi. Na adresu Slavie už poslala dvě opulentní nabídky, chystá třetí. Pro dynamického záložníka má připravenou ohromující smlouvu, podle informací deníku Sport a webu iSport přesahuje tři miliony eur ročně. Což je zhruba čtyřikrát víc, než pobírá teď. Jaroslav Tvrdík, boss „sešívaných“, prodávat nechce. Situace je ale zamotanější, než se na první pohled zdá…

Zápas třetího kola Chance Ligy na Slovácku se Slavii herně nevydařil. Sice brala tři body za upocený triumf 1:0, ale její fotbal očividně kulhal. Stejně tak přínos Christose Zafeirise. Když trenér Jindřich Trpišovský po utkání přemýšlel nad příčinami bídného výkonu, vyřkl i tuto větu: „Zafi podal v prvním poločase asi nejhorší výkon, co pamatuju.“

Důvod byl skrytý v hlavě čiperného Řeka: byť to v té chvíli nikdo netušil, vyjma několika mála lidí detailně obeznámených se situací, dvaadvacetiletý záložník měl už pár dní v hlavě nabídku z PAOKu. Přišla nečekaně, zato měla sílu tornáda. Řecký web Sportime uvedl, že

