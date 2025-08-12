Durosinmi, Šín, Beran, Plavšič… Jaké přestupy se ještě v lize mohou stát?
Letní přestupové okno se ještě nezavírá a ve vzduchu visí hned několik zajímavých přesunů. Slavia řeší odchod Ondřeje Kričfalušiho, Olomouc čeká na dalšího forvarda, Baník se může loučit s Matějem Šínem i Tomášem Rigem. A o Rafia Durosinmiho je zájem z Prahy. Projděte si, jaké příchody a odchody se ještě v klubech Chance Ligy mohou dotáhnout.
Ondřej Kričfaluši (21 let, záložník/obránce)
odkud a kam by mohl odejít: ze Slavie do Monzy, případně do Olomouce, nebo Mladé Boleslavi
Těžká situace pro šlachovitého borce. Ve Slavii je součástí týmu, ale vzhledem ke konkurenci nemá šanci hrát. V klubu se s ním nepočítá. Delší dobu se řeší odchod do Itálie, konkrétně Monzy. Shoda na finančních parametrech obchodu však stále není. Pokud se Slavia na transferu nedomluví, pravděpodobně ho pošle do svých spřátelených klubů – Olomouce, nebo Mladé Boleslavi. Oba kluby by Kričfalušiho přivítaly s otevřenou náručí.
Jásir Núr (24 let, útočník)
odkud a kam by mohl odejít: z Al Ahly do Olomouce
V Sigmě to berou jako uzavřenou věc, vědí o tom hráči v kabině i v Teplicích, kde Egypťan celkem úspěšně působil. Čeká se jen na byrokratické procesy, zřejmě víza. Jásir na Andrově stadionu doplní hosty Muhameda Tijaniho a Daniela Vašulína. „Je komplexní,“ těší se na urostlého forvarda kouč Tomáš Janotka. Než ho ale kondičně připraví, bude druhá půlka podzimu.
Vojtěch Sychra (23 let, záložník)
odkud a kam by mohl odejít: z Pardubic do Olomouce, nebo Baníku
Olomouc na něj poslala nabídku, zájem projevily i Baník či Liberec. Situace je však taková, že během jednání o prodeji klubu americké společnosti Blue Crow Sports Group nechce management Pardubic žádné odchody řešit. Sychra navíc po uzdravení patří k nejlepším hráčům Východočechů, trenér David Střihavka se o něj chce v nelehké situaci opírat. V červnu 2026 mu končí smlouva.
Petr Ševčík (31 let, záložník)
odkud a kam by mohl odejít: ze Slavie do Jablonce
Oťukávání proběhlo i ze strany Ostravy nebo brněnského Artisu, nicméně nejpravděpodobněji se jeví návrat do Jablonce. Tam už Ševčík během jara hostoval, kouč Luboš Kozel na něj (i přes dlouhou rekonvalescenci) stále čeká. „Zájem máme,“ potvrdil. Jde jen o to, jestli se Jaroslav Tvrdík domluví s Miroslavem Peltou. Exreprezentanta v Edenu váže lukrativní kontrakt do června 2026.
Michal Beran (24 let, záložník)
odkud a kam by mohl odejít: z Jablonce do Plzně
Poté, co se šikula z Jablonce objevil ve VIP prostorech Letné při zápase s Aktobe, šířila se Českem zaručená zpráva o přestupu do Sparty. Nebyla to pravda. Kluby vůbec nejednaly. Ovšem kontakty mezi Plzní a severem Čech jsou mnohem živější. Jenže Miroslav Pelta údajně žádá dva miliony eur, což přesahuje finanční strop Plzně. Ten je 1,5 milionu eur (zhruba 37 milionů korun) jako v případě Karla Spáčila.
Tom Slončík (20 let, záložník)
odkud a kam by mohl odejít: z Plzně ho Hradce Králové
Pod Bílou věží byl blonďatý tvůrce hry na hostování už během jara, na hřišti otiskl výraznou stopu. Klubu pomohl k sedmému místu, panovala s ním ohromná spokojenost. Mezi Hradcem Králové a Plzní existuje nepsaná dohoda o přednostním právu v případě dalšího hostování. Vše se bude řešit v tomto týdnu. Slončík v sezoně za Viktorii odehrál jen dvaapadesát minut… Trenér Miroslav Koubek, i po odchodu Pavla Šulce, sází na jiné.
Matěj Šín (21 let, záložník)
odkud a kam by mohl odejít: z Baníku do Alkmaaru
Dlouho se říkalo, že ještě jeden rok v Ostravě by mu neuškodil. Jenže pokud by Baník nepostoupil do ligové fáze Konferenční ligy, neztratil by jednu sezonu v nadějně rozjeté kariéře? Spíš ano... Zájem Alkmaaru (a dalších klubů z Beneluxu) je dlouhodobý, v srpnu zintenzivnil. A Šínovo okolí vidí právě krok do Nizozemska jako ideální cestu. Ofenzivní fotbal by mu jednoznačně vyhovoval.
Tomáš Rigo (23 let, záložník)
odkud a kam by mohl odejít: z Baníku do Stoke City
Podobný případ jako Šín – a to je vlastně pro Baník problém. Přijít po Ewertonovi ještě o další dva klíčové středopolaře, to by mohl být dost razantní zásah do vývoje tohoto ročníku. Nicméně Slovák nemá na co čekat, všichni po EURO U21 očekávají, že se Rigo posune do zahraničí. Interes v posledních dnech vyvíjí zejména anglické Stoke City, opět bude záležet na výšce nabídky.
Srdjan Plavšič (29 let, záložník)
odkud a kam by mohl odejít: z Rakówa Čenstochová do Baníku
Zdálo se to vzhledem k lukrativnímu kontraktu jako nereálná záležitost. „V případě, že by ho uvolnili na hostování a platili by ho oni, asi ho můžeme vzít. Jinak bude složité se dohodnout,“ popisoval sportovní ředitel Ostravy Luděk Mikloško. Nicméně na Bazalech již není Ewerton a Baník postupem času vylepšoval nabídku i Filipu Zorvanovi. Srb v Polsku nehraje, šance žije...
Rafiu Durosinmi (22 let, útočník)
odkud a kam by mohl odejít: z Plzně do Slavie
Ví se, že trasa mezi hlavním městem a západočeskou metropolí je momentálně uzavřená. Slavia mocně toužila po Pavlu Šulcovi, nedostala ho. Už je v Lyonu. V uplynulých týdnech však uvnitř klubu bylo otevřeno téma Durosinmi. Urostlému Nigerijci končí v létě kontrakt, aktuálně je mimo formu, kritizovaný trenérem Koubkem. Byť to nyní reálně nevypadá, třeba šéfa klubu Adolfa Šádka případná nabídka z Edenu něčím okouzlí. Vykomunikovat směrem k fanouškům odchod Durosinmiho by dalo mnohem méně práce než v případě Staňka, Chorého, potažmo Šulce.