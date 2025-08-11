Na Letné se hrály automaty, Sparta reagovala na kritiku: Nebude se to opakovat
Šlo o zábavu, která se úplně nevydařila. Fotbalová Sparta zařadila při nedělním ligovém utkání proti olomoucké Sigmě (1:0) do poločasové přestávky novou sponzorskou aktivitu. V rámci spolupráce se sázkovou společností si jeden z domácích fanoušků vyzkoušel výherní automat. Pražský klub za to čelil velké kritice na sociálních sítích.
Miliónový kop při utkání Sparty se stal běžnou záležitostí. Vybraný fanoušek se postaví na hrací ploše k balonu a ze tří různých vzdáleností míří na malou branku. Za každou trefu si odnese konkrétní částku, za případný zásah z poloviny hřiště jde hned o sedmicifernou částku. Nejde o nic neobvyklého.
Letenští však v neděli večer přišli s novinkou. Fanoušek se sparťanskou šálou kolem krku se postavil k červenému tlačítku a měly mu padnout stejné symboly. Jednalo se o princip výherních automatů.
Celá akce se promítala na velkoplošné obrazovce na letenském stadionu, na který dorazilo v neděli večer 17 434 diváků. To byla dosud nejvyšší návštěva na domácím zápase Sparty v tomto soutěžním ročníku.
Poločasová „zábava“ však přinesla vlnu kritiky. Sparťanští fanoušci na netradiční aktivitu upozornili na sociální síti X a pod původním příspěvkem účtu Mladý senior přibývaly negativní komentáře.
Sparta zařadila do přestávkového programu utkání se Sigmou hazardní aktivitu, klub se následně omluvil • X / Mladý Senior
Sparta na celou věc v pondělí odpoledne reagovala. „Dobrý den, za včerejší poločasovou soutěž se omlouváme, byla nevhodná. Na Spartě se tato partnerská aktivace nebude opakovat,“ napsal oficiální profil letenského klubu. K tomu se připojil také moderátor zápasového programu Zdeněk Novotný. „Netřeba hledat jiná slova. Omlouvám(e) se všem, kterých se tato aktivace dotkla,“ vyťukal na klávesnici.
Je tedy jasné, že nic podobného se už na Letné neobjeví.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|8:2
|10
|2
Sparta
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|2
Zlín
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|4
Karviná
|4
|3
|0
|1
|6:3
|9
|5
Jablonec
|4
|2
|2
|0
|5:2
|8
|6
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|7
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|3:2
|7
|8
Plzeň
|3
|1
|2
|0
|7:3
|5
|9
Teplice
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|10
Bohemians
|4
|1
|0
|3
|1:6
|3
|11
Slovácko
|4
|0
|2
|2
|2:4
|2
|12
Hr. Králové
|4
|0
|2
|2
|4:7
|2
|13
Dukla
|4
|0
|2
|2
|1:5
|2
|14
Ml. Boleslav
|3
|0
|1
|2
|7:9
|1
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu