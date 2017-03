Rekordman s aspergerovým syndromem. Söderström vládne švédské lize

Žertovat o tom, že jsou gólmani tak trochu jiní, by v případě Linuse Söderströma bylo poněkud nekorektní. Velká naděje švédského hokeje se v soukromí pere s aspergerovým syndromem, který se vyznačuje především problémy s komunikací a sociálním chováním. Jakmile si však 20letý mladík nasadí masku, stává se z něj postrach nejvyšší švédské ligy.

V deseti letech opustil klasickou základní školu, aby zamířil do zvláštní školy pro žáky s poruchou osobnosti. Pád na dno společnosti? Ani náhodou. Právě tamním učitelům vděčí Söderström za to, kam to nakonec dotáhl. I když v jeho případě se o konci zatím mluvit nedá, celou kariéru má totiž před sebou.

O tom, že je Söderström nadějným brankářem, nebylo nikdy pochyb. Dres Tří korunek oblékl poprvé už v 17 letech, o rok později už byl jedničkou na mistrovství světa do 18 let. Hokejový svět jej však ve větší míře zaregistroval až na mistrovství světa juniorů 2016, kde opanoval brankářské statistiky. Když k tomu vyšla najevo i jeho osobní stránka, sklidil povzbudivé reakce fanoušků z celého světa.

Odborníci se původně obávali jeho přechodu do seniorské kategorie, vysoký Švéd však i přes poruchu autistického spektra znovu ukázal, že brankoviště je jeho druhým domovem. V loňské sezóně - ještě jako junior - perfektně zvládl roli brankářské dvojky a pomohl podceňovanému Vita Hästen k záchraně v druhé nejvyšší lize. Djurgården, jeho domovský klub, mu však ani před letošní sezónou nevěřil, v 300 kilometrů vzdáleném Jönköpingu však vytušili, že tenhle kluk může v klidu chytat i nejvyšší soutěž.

Poslušná dvojka? Zapomeňte. Söderström předváděl hned od začátku sezóny skvělé výkony, s průměrem 1,34 inkasovaných branek na zápas dokonce překonal 14 let starý rekord Henrika Lundqvista. A když se v posledních dvou utkáních základní části rozhodovalo o konečném umístění HV71 v základní části, skončil Fredrik Pettersson-Wentzel, původně plánovaná jednička, dokonce na střídačce.

Statistiky sezony (+ pořadí v celé soutěži) Zápasy: 22 Průměr gólů na zápas: 1,34 (1.) Procentuální úspěšnost: 94,32 (2.) Čistá konta: 6 (2.)

Sám Söderström se srovnání s Králem Henrikem, jak se Lundqvistovi přezdívá, skromně brání: „Nevím, co na to říct, neodchytal jsem ani tolik utkání jako on. Hlavně se chci dále zlepšovat a pracovat na sobě.“

Těžko říct, jakým směrem bude pokračovat jeho kariéra. Hráčská práva na něj v NHL vlastní New York Islanders, kteří jej v červnu 2014 draftovali na 95. pozici v celkovém pořadí, na letní přesun do Ameriky to však zatím nevypadá.

Zástupci švédského hokeje před pár dny jednali s vedením NHL o tom, aby švédské mladíky nechávali hokejově dozrát v jejich domovské zemi. „Proč bychom měli utrácet peníze za rozvoj juniorů, které nikdy neuvidíme hrát v nejvyšší soutěži?“ položil řečnickou otázku Tommy Boustedt, který má ve Švédsku na starost rozvoj mladých hráčů.

Těžko říct, co by bylo pro Söderströma nejlepší. Pravdou je, že brankáři obecně dozrávají později, navíc sám Lundqvist odešel do zámoří až ve svých 23 letech. Pokud bude Söderström dostávat v nejvyšší švédské soutěži více a více prostoru, není důvod jej za každou cenu přesouvat do zámoří.

Pokud se však jednoho dne k podpisu smlouvy v NHL přece jen odhodlá, bude zajímavé sledovat, jak se vypořádá s tlakem a pozorností hokejové veřejnosti, která je v zámoří několikanásobně vyšší. Třeba si jen nasadí masku, postaví se do branky a bude večer co večer deptat soupeřovy útočníky. Stejně jako dosud.