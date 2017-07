NHL na Red Bull Urban Buly. Kromě Hertla dorazí i Sedlák s Chlapíkem

Již za necelý týden se v Praze ukáže, kdo je nejlepší v hokeji na ulici a vyslouží si titul šampiona Red Bull Urban Buly. Z lokálních turnajů v Českých Budějovicích, Liberci, Ostravě a Pardubicích postoupilo do národního finále 16 mužstev. Nejen vítězství v unikátním turnaji žene hokejisty za výhrou. Ti nejlepší se totiž postaví hvězdnému Tomáši Hertlovi, který v NHL válí za San Jose Sharks.

„Byl jsem se podívat v Pardubicích, takže už jsem pá zápasů viděl. I když se hraje prakticky bez výstroje, očekávám, že to bude boj. Všechny týmy budou chtít vyhrát. Já to znám u sebe, prohry nesnáším. Ale hlavní je, aby si to hráči i fanoušci užili,“ prozradil třiadvacetiletý centr.

To, že Hertl musí počítat se silnou konkurencí dokazuje i fakt, že v jednom z týmů, který do Prahy přicestuje, bude Lukáš Sedlák. Další česká zámořská naděje v letošním ročníku zazářila v dresu Columbusu. „Bylo to super. Potkal jsem se tu s kamarády, se kterými jsem hrával kdysi za domem. Přesně jako tady. Na malé branky, tři na tři. To je pro radost,“ pochvaloval si Sedlák.

„S Lukášem se známe, hráli jsme proti sobě i za národní tým. Už proběhlo i nějaké hecování, těším se, že bychom si proti sobě mohli zahrát. Navíc já budu mít v týmu Filipa Chlapíka hrajícího na farmě Ottawy Senators a bratra mojí přítelkyně, co hraje za Slavii. Bude to velké,“ slibuje věčně usměvavý Hertl.

Kromě hokejových hvězd bude 8. července v karlínských kasárnách k vidění parádní sportovní zážitek. Myšlenka vrátit hokej na ulice, kde s ním většina hráčů začínala, od začátku zaujala nejen hokejisty, ale také florbalisty a hokejbalisty.

„Doufám, že se přijde podívat co nejvíc lidí. Myslím, že tahle akce je zajímavá i na koukání. Hráčům bych vzkázal ať si turnaj hlavně užijí. Nic podobného tady dlouho nebylo. Navíc potřebujete jen hokejku, botasky a tenisák,“ těší se na sobotu ambasador Tomáš Hertl.

Celý turnaj se navíc bude konat pod taktovkou opravdového profesionála. Mikrofonu a komentování se totiž ujal známý expert České televize Michal Dusík. Ten si kromě nezbytných hokejových hlášek chystá i speciální rozbor s elektronickou tužkou.