Švédský kouč po fiasku zuřil: Podlé a hloupé otázky! S tímhle jděte někam... Proberte se

PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Švédové si po semifinálovém výbuchu 2:6 s Američany zahrají na domácím šampionátu jen o bronz. Vlastním publikem byli v hale Avicii Arena vypískáni. „Každý chce vyhrát. Není to poprvé, co nás takhle vyprovodili,“ reagoval útočník Mika Zibanejad. „Nepřijeli jsme sem hrát zápas o bronz, takže je to samozřejmě na nic,“ neskrýval rozčarování obránce Rasmus Sandin. „Je to pocit na h....no,“ řekl přímo další bek Markus Pettersson.