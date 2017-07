Plekanec po MS vypnul telefon: Minulá sezona byla zklamáním

Za uplynulou sezonou by nejradši udělal tlustou čáru. Český hokejista Tomáš Plekanec zažil v posledním ročníku NHL nejhorší výkon od jeho začátku v zámoří vůbec. "Je to zklamání, ale všechno zlý je pro něco dobrý. Doufám, že jsem si odnesl ponaučení a bude to lepší," řekla dlouholetá opora Montrealu. Pro úspěšnější novou sezonu na sobě reprezentační srdcař dře doma na Kladně.

"Oproti Kanadě je pro mě trénování s kluky na Kladně nejlepší možnou přípravou. V zámoří to je složité. Buď se trénuje jenom s pár lidmi, nebo musíte jezdit daleko. Na kladenský stadion, ve kterém jsem vyrostl, se každoročně rád vracím," objasnil Plekanec.

Čtyřiatřicetiletý centr se při posledním představení v NHL trápil. V dresu Canadiens si během 78 zápasů základní části připsal pouze 28 kanadských bodů za 10 gólů a 18 asistencí. V play off k nim sice přidal ještě tři (1+2), ale Montreal vypadl již v prvním kole proti New York Rangers. Příští ročník, ve kterém se Plekanec potká v kabině s dalším Čechem Alešem Hemským, hodlá napravit.

720p 360p <p><span>V pondělí se na kladenském zimním stadionu proháněl s A-týmem Jaromír Jágr, o den později se na Kladně objevil i Tomáš Plekanec. Čtyřiatřicetiletý útočník se s Rytíři připravuje pravidelně každé léto.</span></p> REKLAMA Plekanec po MS vypnul telefon. Všechno zlé je k něčemu dobré, věří • VIDEO iSport TV

"Věřím, že jsem si z toho vzal hodně zkušeností a promítne se to do příští sezony," doufá světový šampion z mistrovství světa do 21 let v roce 2001. Zklamání z NHL však neuhasil ani šampionát v Paříži, na kterém česká reprezentace vypadla ve čtvrtfinále s Ruskem a Plekanec z něj vyšel bodově naprázdno.

"Po mistrovství jsem na nějakou dobu vypnul telefon. Nedala se čekat žádná chvála, ale i u reprezentace platí, že všechno zlý je pro něco dobrý. Tým se musí poučit a udělat vše pro to, aby se brzké vyřazení příště neopakovalo," vracel se český reprezentant k poslednímu světovému turnaji.

Tomáš Plekanec je pověstný svojí velkou oddaností k národnímu týmu, který posílil kdykoliv, kdy měl možnost. Letos však přiznal, že mistrovství světa v Paříži pro něj možná byla poslední reprezentační akce. "Myslím, že je čas, aby dostali šanci mladí. Jet na turnaj je vždycky čest. Já už jich odjel spoustu. Nyní by měla být řada na dalších," přiznal.