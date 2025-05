Zázrak v Dánsku! Co se to sakra děje? nechápal Ehlers. Senzace shodila web

Zatímco většina Česka sledovala marné zápolení Davida Pastrňáka a spol. se Švédskem, v Herningu se psala hokejová pohádka. Domácí Dánové udrželi krok se silně favorizovanou Kanadou, v závěru zápas otočili a poprvé v historii postoupili do bojů o medaile. „Teď musí být cílem finále. Užít si to můžeme v červnu,“ vyhlásil bojovně trenér Mikael Gath. Šokující vítězství nad Javorovými listy si mezitím vysloužilo přezdívku „Zázrak v Midtjyllandu.“

Šlo o zápas, který se zapíše do historie světových šampionátů a hlavně dánského hokeje. Domácí výběr se do vyřazovacích bojů probojoval v poslední možné chvíli, Němce porazil v klíčovém utkání na nájezdy. Našlapaná a favorizovaná Kanada měla být pro seveřany konečnou, jenže přišel šok.

„Je to ta největší věc, jíž jsem kdy byl součástí. Naprosto šílené. Nikdy jsem nesnil, že se dostanu do semifinále mistrovství světa, a teď tam jsme,“ zářil po výhře 2:1 brankář Frederik Dichow.

Právě on celý zápas trápil kanadské superhvězdy. Pochytal 39 střel, inkasoval jen ve třetí třetině z hole Travise Sanheima. Pak se role obrátily. Dánové zasypaly kanadskou bránu 22 střelami, dvě a čtvrt minuty před sirénou srovnali a v poslední minutě rozhodli o nečekaném postupu. „Druhý gól jsem moc neviděl. Byl jsem unavený, všichni stáli a najednou se celá střídačka zbláznila. Já si jen pomyslel, co se to sakra děje?“ popisoval útočník Nikolaj Ehlers, hlavní tvář dánského výběru.

„Nemyslím, že můžu zažít něco většího než tohle. Samozřejmě chci jednoho dne vyhrát Stanley Cup, ale být s Dánskem v semifinále mistrovství… Doufám, že celé Dánsko chápe, jak bláznivé to je,“ dodal produktivní hráč Winnipegu.

Se spoluhráči způsobil skutečnou senzaci. Webové stránky dánského deníku Ekstra Bladet ve večerních hodinách nevydržely nápor a spadly. Přestože v průběhu šampionátu byla často kritizována atmosféra, Herning a zbytek země najednou přepadla hokejová horečka. Dánové budou bojovat o první medaili v historii, Kanada, které mnozí předpovídali zlato, rychle končí.

„Takový je hokej, je to zvláštní hra. V jednom zápase se může stát cokoliv. Každý den jsou ve sportu překvapení,“ vyprávěl po utkání zklamaný Nathan MacKinnon. „Musíme před Dány smeknout. Měli dobrý plán a dodržovali ho,“ dodal na konto soupeře.

„Nemyslím, že to byl od nás nejlepší zápas, ale stejně jsme se dostali do vedení. Je to zklamání, měli jsme tu skvělou partu. Určitě jsme měli na to, abychom došli dál,“ přidal se s hodnocením kapitán Sidney Crosby.

Zatímco Kanaďané míří zpátky za oceán, Dány čeká pokračování turnaje ve Stockholmu. Tam vyzvou v semifinále Švýcarsko a v neděli budou hrát o medaili. „Uvidíme, jestli se tady potkáme v neděli večer,“ vzkázal na dálku švédský kouč Sam Hallam, čímž naznačil, že by si přál finále mezi pořadatelskými zeměmi.