Průvan v kabině Sparty: odstřižený kapitán, zklamaný Sobotka míří ke konkurenci...

Po sezoně odešel do Pardubic, aniž by způsobil výraznější pozdvižení. Přitom na startu předchozího ročníku se jeho peprný přesun k velkému rivalovi hodně řešil. Mikliš si předběžně plácl s Dynamem, které mu mělo nabídnout lepší finanční podmínky, ale údajně ne takové, jaké by Sparta nedokázala dorovnat. Jenže bylo pozdě. Rozhodnutí řízného beka vedlo k jeho vyřazení ze sestavy, ale posléze se do týmu vrátil, byť na stole byla i varianta, že by poslední rok v O2 areně vůbec nedohrával. Byl nadále platný, ani v zápasech s Pardubicemi nedal znát, že by se u něj vytrácela motivace po úspěchu. Nakonec přechází k červenobílé konkurenci. Východočeši rozšířili už tak nabitou obranu taky třeba o Jana Košťálka nebo Daniela Gazdu.