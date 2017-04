Jepkosgeiová netušila, že běží na světový rekord: Zjistila jsem to až v cíli

Co říkáte na výsledný čas?

„Jsem obrovsky šťastná. Nevěděla jsem o tom, že překonám rekord. Ten čas mě překvapil. Doteď tomu času nevěřím. Děkuju bohu, jsem velmi vděčná. A děkuju manažerovi, že na mě nevyvíjel žádný tlak, nechal mi klid. Včera mi řekl: Žádný tlak, jen běž, že to určitě dobře dopadne. Taky pořadatelé mě hnali, abych nepovolila a držela tempo.“

Vy jste opravdu před koncem nevěděla, že běžíte na světový rekord?

„Nevěděla jsem to do cílové čáry, dozvěděla jsem se to v cíli. Naběhla jsem na modrý cílový koberec, v tu chvíli jsem viděla čas. Na trati jsem si ale neuvědomovala, že běžím na takhle rychlý čas, nenechala jsem si to vklouznout do hlavy. I teď tomu nevěřím. O překonání světového rekordu jsem nikdy nesnila. Nepřijela jsem sem překonat světový rekord.“

Už na desátém kilometru jste překonala světový rekord Pauly Radcliffeové, neměla jste strach, že běžíte příliš rychle?

„Trochu ano. Ale cítila jsem se velmi pohodlně. Už na pětce jsem za mezičas byla velmi ráda a dokázala jsem tempo udržet.“

Jak jste viděla klíčový moment závodu, kdy jste po patnáctém kilometru utekla loňské vítězce Viole Jepchumbaové?

„Běžela jsem si svůj závod, nepřemýšlela jsem o tom, že s někým závodím. Běžela jsem podle pocitu svého těla. Nevšimla jsem si, kdy jsem ji předběhla. Neohlížela jsem se, co se děje kolem mě.“

Jak se vám líbila pražská trať a publikum?

„V Praze i obecně v České republice je to velmi příjemné. Už vloni jsem si tu v Karlových Varech zaběhla osobní rekord. V Praze jsem byla poprvé, je tu velmi dobrá trať, myslím, že je nejlepší, na jaké jsem zatím běžela. Všude jsou tu velmi milí lidé. Když jsem sem jela, měla jsem úsměv na tváři, bylo to jako se vracet domů.“

Jste světovou rekordmankou v půlmaratonu, ale maraton jste ještě nikdy neběžela. Zkusíte to někdy?

(smích) „Ne! Myslím, že maraton je opravdu těžký. Budu radši pokračovat v půlmaratonech. Letos se snad vrátím do Karlových Varů, uvidíme, co řekne manažer.“