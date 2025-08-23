Předplatné

Úvodní etapu Vueltu v Itálii vyhrál Philipsen, poveze červený dres

Jasper Philipsen vyhrál úvodní etapu Vuelty
Jasper Philipsen vyhrál úvodní etapu VueltyZdroj: Profimedia.cz
ČTK, iSport.cz
Vuelta
Úvodní etapu 80. ročníku cyklistické Vuelty vyhrál belgický spurtér Jasper Philipsen a slaví 55. vítězství. V Novaře oblékl jako první červený dres.

Podrobnosti připravujeme.

Cyklistický závod Vuelta - 1. etapa (Turín - Novara, 186,7 km):

1. Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck) 4:09:12, 2. Vernon (Brit./Israel-Premier Tech), 3. Aular (Ven./Movistar), 4. Viviani (It./Lotto), 5. García (Šp./Movistar), 6. González (Šp./Q36.5 Pro Cycling), ...151. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech), 177. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) všichni stejný čas.

