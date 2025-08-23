Gólmani z NHL a Evropy pro repre: jasná jednička, černý kůň i finská cesta
Zimní olympiáda v Itálii se pomalu blíží a trenéři české hokejové reprezentace budou muset řešit řadu otázek nominace. Mezi nimi i to, koho postavit do brány jako jedničku. Sport nabízí několik variant a přináší i tipy na to, kteří gólmani z Evropy by mohli jet na příští mistrovství světa.
Kdo z NHL může jet na olympiádu
Lukáš Dostál
25 let, Anaheim Ducks
Jasná volba na českou jedničku. Pod silným tlakem ze sebe umí vydat to nejlepší. Loni vychytal v Praze zlato, předvádí to i v Anaheimu, kde se za obranou Ducks ocital po palbou. Po podpisu smlouvy míří do sezony jako jednička. Nového parťáka má v dalším mistru světa Petru Mrázkovi.
Kdo z NHL může jet na olympiádu
Dan Vladař
28 let, Philadelphia Flyers
Po čtyřech sezonách v Calgary podepsal na dva roky do Philadelphie, která potřebuje posílit v brankovišti. Očekává se, že se podělí o čas se Samuelem Erssonem a zachytá si víc, než 30 zápasů jako dosud. Na svém prvním MS letos na jaře zaujal, může být černým koněm gólmanské sestavy.
Kdo z NHL může jet na olympiádu
Karel Vejmelka
29 let, Utah Mammoth
V Utahu se vrátil do pozice jedničky, tým držel dlouho v naději na play off. Patřil k nejzaměstnanějším gólmanům v lize, měl skvělá čísla. V novém ročníku ho doplní Vítek Vaněček. Z Čechů v NHL má nejvíc mezinárodních zkušeností, na svém čtvrtém MS však nezářil.
Kdo z NHL může jet na olympiádu
Jakub Dobeš
24 let, Montreal Canadiens
Divoká karta v záloze. V minulé sezoně se v NHL uvedl nulou, stihl šestnáct zápasů a tři v play off. S úspěšností 90,9 % byl nejlepší z Čechů. Brance Montrealu vládne kanadský olympijský adept Samuel Montembault, ale pokud bude Dobeš chytat víc, má šanci letět do Milána.
Kdo z Evropy může jet na MS
Josef Kořenář
27 let, Sparta Praha
Šampionát je ještě daleko. Nejspíš se naskytne někdo z brankářů NHL, ale třeba ne. Pelhřimovský rodák jel na letošní MS jako trojka, v Euro Hockey Tour si vedl znamenitě. Čeká ho však hodně náročná šichta. Sparta kromě extraligy bude hrát Champions League a pojede na Spengler Cup.
Kdo z Evropy může jet na MS
Aleš Stezka
28 let, Kometa Brno
Vytáhlý gólman přišel do mistrovského celku vystřídat zjevení minulého ročníku Michala Postavu. Na zámořské zkušené si zachytal jeden zápas za Seattle, jinak strávil sezonu na farmě. Za národní tým v minulosti chytal výtečně. Pokud se mu v Kometě bude dařit jako dřív ve Vítkovicích, vrátí se.
Kdo z Evropy může jet na MS
Dominik Pavlát
25 let, Ilves Tampere
Přes finský klub vyrazil ke hvězdám Lukáš Dostál. Pavlát, gólman původem z Tábora, pomohl ambicióznímu Ilvesu k bronzu a na jaře prodloužil o další rok. Do reprezentace pronikl ještě jako nastupující hvězda Plzně před třemi lety. V olympijské sezoně se může dočkat velké šance.
Kdo z Evropy může jet na MS
Nick Malík
23 let, Škoda Plzeň
I evropská enkláva má tajného favorita. Rodák z amerického Raleigh, kde hrál NHL jeho otec, je na svůj věk nesmírně vyspělý gólman. V minulém ročníku držel Plzeň nad hladinou, druhá sezona ukáže, jak naváže na skvělé výkony. Naposledy chytal ve dvacítce, ale to už je docela minulost.