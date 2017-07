České basketbalistky ve hře 3 na 3 vybojovaly stříbrné medaile na světovém šampionátu do 18 let v Číně. Tým ve složení Kateřina Galíčková, Alžběta Levínská, Anna Rosecká a Simona Růžková ze sedmi utkání prohrál až to poslední, finálové. Mladé Češky v něm podlehly Spojeným státům americkým 14:21, přesto vybojovaly v novém olympijském sportu pro český basketbal další cenný úspěch po loňském titulu žen na mistrovství světa.