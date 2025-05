Proč to letos na MS nevyšlo: jedna lajna nestačí. Měl Vejmelka ukázat víc?

I deník Sport před turnajem psal, že cílem šampionů musí být obhajoba. Ani sami hráči se neschovávali za fráze, že hlavní je postup do čtvrtfinále, a pak se uvidí. To by nebylo hodno úřadujících mistrů. Ale i když v týmu bylo celkem 15 šampionů (ne naráz, protože Jáchyma Kondelíka nahradil David Kämpf), při dnešním rozložení globální síly by druhé zlato v kuse nevyčaroval ani slavný mág David Copperfield. Aby Češi, kteří v NHL dlouhodobě vyklízí pozice, uspěli, musí se sejít naprosto všechno. Přesně jako v Praze. Nepřekonatelný brankář, srdce, kvalita, štěstí (že Boston vypadl) a to, že všichni hráči se přiblíží svému hernímu maximu. V Herningu a Stockholmu se tahle skládačka nesložila. I když tým měl palebnou sílu v Davidovi Pastrňákovi, tak řada hráčů se ke svému potenciálu nepřiblížila. V Praze uchvátili „neznámí“ bojovníci typu Ondřeje Beránka. Tentokrát zahráli svůj standard, ale pro zlato je třeba víc. Zlaté puzzle se prostě nestaví každý rok. Zvlášť v českém vydání.

15

Tolik hráčů z loňské zlaté Prahy se protočilo v sestavě při MS v Herningu a ve Stockholmu.