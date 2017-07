Štybar si drsnou etapu „zpříjemnil“ únikem. Jsem úplně KO, hlásil

On, klasikář, vyrazil hned do prvního úniku, který se v nejtěžší etapě letošního závodu utvořil. Co víc, zase se do něho drápal zpět, když ho unikající skupina za sebou na pár metrů nechala. „Jsem úplně KO,“ hlásil pak před autobusem svého týmu Quick-Step Floors, kde si na pár otázek požádal o sednutí, ale po chvilce stejně raději odešel do sprchy.

Zařídil jste si sám svůj nejtěžší den na Tour de France, jaký zatím pamatujete?

„Myslím, že jo! Tím, že jsem si to takhle zpříjemnil, že jsem šel hned od začátku do úniku, to bylo o to těžší. Snažil jsem se tam vydržet, co jsem nejdýl mohl, ale oni na mě jeli moc rychle. Ještě přes Colombier (třetí ze čtyř vrcholů) jsem se snažil vydržet s hlavní skupinou, ale taky jsem z ní odpadl. Zbylých 50 kilometrů jsme se točili s dalšími pěti až deseti lidmi a mám toho plné kecky.“

Leckoho jste asi překvapil, že jste se do úniku vůbec hnal.

„Byl jsem v dobré pozici, chtěl jsem v pelotonu být vepředu. Říkal jsem si, že to zkusím, a případně pak pomůžu Danu Martinovi.“

Nelitoval jste pak?

(usměje se) „Ono to je asi úplně jedno. Aspoň jsem byl vepředu, pak jsem odpadl a mohl jsem si jet svoje tempo. Tohle byla hodně drsná etapa.“

Přišel vám poslední sjezd, v němž se rozbili Porte s Martinem, taky tak riskantní?

„My jsme tam samozřejmě už neriskovali, takže to celkem šlo. Kdyby to bylo mokré, tak by ten sjezd vypadal úplně jinak. Dokážu si představit, že pokud tam někdo jel totální hranu, tak je to natolik technický a složitý sjezd, že pokud ho člověk nezná, může tam snadno udělat chybu.“

Byla pro vás druhá polovina etapy bojem o časový limit?

„Nevím, co kluci vzadu. Já jsem byl v úniku, takže jsem měl něco času navíc, a bát jsem se nemusel.“

Přijde vám v pondělí vhod první den volna?

„Potřeboval bych týden volno… (směje se) určitě se na to těším. Asi nevylezu z postele.“

