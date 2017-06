Všichni čeští kajakáři byli v kvalifikaci SP v Troji do 6. místa

Stříbrný olympijský medailista z Londýna Hradilek v kvalifikaci nestačil jen na Australana Luciena Delfoura. Zaostal za ním o 58 setin sekundy. "Jsem samozřejmě rád, že jsem do trojky. Jízda nebyla stoprocentní, ale je to taková ta kvalifikační jízda. Doufám, že se vyspím a pošetřím energii hlavně na semifinále, kde se bude rozhodovat," řekl Hradilek novinářům po závodě.

Bronzový medailista z loňské olympiády v Riu Prskavec jel v kvalifikaci pohodovou jízdu od startu do cíle. "Jel jsem přesně to, co jsem si řekl, že pojedu. Takovou klidnou jízdu, vycházelo mi to. Snad v jedné protivodě jsem trošku bouchl zadkem o dno, ale to bylo minimální zpomalení. Věděl jsem, že na postup jedu v pohodě, tak jsem si mohl dovolit to v posledních třech, čtyřech brankách trochu vypustit a do cíle nepádlovat tolik," popsal.

Oba čeští kajakáři kritizovali, že vodní slalomáři mohli před kvalifikací trénovat přímo na kvalifikační trati. "Je to takový, já bych řekl, spíš zoufalý krok ICF. Víceméně tohle bylo před 25 lety a nevidím k tomu žádný důvod. Myslím, že největší umění je sjet tu trať bez toho, abychom ji uměli nazpaměť," láteřil Hradilek.

Změny nechápe ani Prskavec

Ani Prskavec důvod změny nechápe. Nelíbí se mu, že při podrobném nacvičení trati všemi závodníky může malá chyba zavinit vyřazení favorita. Mezinárodní federace plánuje staronový systém testovat na třech úvodních závodech SP. "Doufám, že se to neuchytí. Myslím, že většina závodníků je proti stejně jako já," doplnil Prskavec.

Hned z první kvalifikační jízdy postoupily také všechny kanoistky. Monika Jančová skončila čtvrtá, stříbrná medailistka z nedávného mistrovství Evropy Tereza Fišerová obsadila devátou příčku a Eva Říhová byla čtrnáctá. Z úvodní jízdy do semifinále postupovalo dvacet závodnic.

Kvalifikaci deblkanoí vyhráli bronzoví medailisté z mistrovství Evropy Jonáš Kašpar a Marek Šindler. Semifinále pojedou i další dvě české lodě: Tomáš Koplík a Jakub Vrzáň byli v kvalifikaci pátí a Ondřej Karlovský s Jakubem Jáně skončili sedmí. Semifinále pojede všech patnáct deblkanoí, které se přihlásily. Včetně indické posádky, která nasbírala 606 trestných sekund.

Odpoledne pojedou kvalifikaci ještě kajakářky a kanoisté. Na programu je také kvalifikační jízda smíšených deblkanoí, ale ty jsou ve startovní listině pouze čtyři, takže postoupí všechny.