Radikální rozhodnutí zrálo několik posledních týdnů. Sparta vyhlašuje krizový plán. Její čekání na pohár se line od roku 2007, ambiciózní značku pořádně trápí. A protože dosavadní kostra týmu vavříny nedoručila, čekají ji citelné zásahy.

Pražané riskují. Jednání o posilách pořádně rozjeli až v průběhu května, trh je z velké části přebraný. Zákulisní informace hovoří o tom, že si Sparta do zadních řad vyhlédla obránce s bohatou zkušeností v NHL, jeho jméno by měla oficiálně oznámit ve čtvrtek. O dalších možných akvizicích se mezitím jedná.

Řeší se také odchody a na českém trhu nepříliš tradiční výměny. To není Formanův případ, kapitánovi klub ukončil platnou smlouvu, aby z něj udělal volného hráče. „Mohli jsme ho vyměnit, ale považovali jsme za správné, aby si mohl vybrat nové angažmá sám. Bavili jsme se také o budoucnosti po konci kariéry. Věříme, že se jednou do Sparty vrátí v jiné roli,“ argumentuje sportovní ředitel Tomáš Divíšek.

Ve hře je i konec kariéry

Zkušený veterán se v následujících dnech poohlédne po nové adrese, pokud by ovšem vyhovujícího chlebodárce nenašel, existuje údajně i scénář ukončení aktivní kariéry. Pak by se zřejmě okamžitě zapojil do sparťanské organizace v jiné roli – jako funkcionář nebo trenér.

V kuloárech se často zmiňuje také jméno Ondřeje Najmana, který prožil krušnou a nevydařenou sezonu. U něj scénář na přestup hrozí reálněji, záleží však také na tom, zda Sparta najde vhodného partnera k jednání. Sedmadvacetiletý forvard se mezitím zapojil do začínající letní přípravy.

Oficiální je již s dlouhým předstihem avizovaný odchod Ondřeje Mikliše, nově bude nastupovat v pardubickém úboru. Jeho povinnosti by měl částečně převzít Dominik Mašín. Zadák z širší reprezentační sestavy už v klubu působil, na podzim se však vydal do finského Kärpätu. Tehdy využil klauzuli ve smlouvě o odchodu do zahraničí, na který má nadále nárok, Sparta s ním ovšem předběžně počítá.

Článek pokračuje pod infografikou.

Další tahy zůstávají zahalené mlhou. „Pokud chceme udělat větší změny, nestačí vyměnit dva hráče ve čtvrté lajně. Momentálně se ale soustředíme hlavně na stavbu týmu pro příští sezonu. Tým musí být vždy na prvním místě, je nezbytné se absolutně podřídit jeho potřebám a být maximálně soudržní. To jsme splňovali bohužel pouze ve čtvrtfinále. Trh už je z velké části rozebraný, hráčů v ideálním věku je málo. Ale my jsme se vědomě rozhodli, že do toho půjdeme teď,“ pověděl k aktuální situaci Divíšek.

Jeho hlavním cílem bude vybudovat kádr s potenciálem uspět ve fyzicky náročných bitvách o Masarykův pohár. Třeba i na úkor dominantního projevu v základní části, kterou Sparta v minulém ročníku opanovala.