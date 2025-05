Liga očima fanoušků: kaňka v Jablonci, vyhazov Friise nic nevyřešil. Zrušit VAR i nadstavbu

Sešívky? Musíme si to uhrát sami

Teda v neděli se člověk opravdu vůbec nenudil. Sparta dostane ratata v Ostravě, Slavia vede v Jablonci – a my? Jako když nám vlastně vůbec nejde o druhé místo. A to se soupeřem, který má mít vše na háku, sezonu jen dohrává a ještě gól ve skupině o titul nedal. Ale dá ho zrovna nám. Prostě všechno úplně na nic, míče nám utíkaly, koukat se na to nedalo. Na vystřídání bylo zralých víc hráčů než dva.

Druhá půle už byla jiná. Ti na hřišti si uvědomili, o co jde, a výhru ukopali. Stále držíme druhé místo, jenže jak to bude na konci? Jistý je pouze to, že Sparta má průser průserů, že Olomouc bude šestá, a že nevíme, jak se k poslednímu zápasu postaví sešívky. Jestli chtěli potopit rudochy, jak to podle konce v Jablonci vypadalo, povedlo se jim to dokonale. My si to musíme uhrát sami. No a obligátní VAR? Stejně zbytečný jako nadstavba. Gól by padl i bez toho „faulu“. Hlavně, že se má hlavní za co schovat, to je hnus, velebnosti. Vyhoďte to obojí a je klid.

Čest královně Viktorce! Zrušit nadstavbu!

Kovi. 57 let, koordinátor distribuce