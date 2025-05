Elitní agent Volek o Pastrňákovi i Červenkovi: Je jako Djokovič. Co zájem o jeho hráče?

PŘÍMO Z DÁNSKA | V hledišti jako každý jiný Čech fandí obhájcům titulu, vnímá to ale i z jiného úhlu. Zavedený agent Aleš Volek totiž zastupuje největší hvězdy týmu, které se zrovna sešly v elitní formaci. Pastrňák, Sedlák i Červenka jsou z jeho stáje. „Ale to není tak, že koukám jenom na ně. Přeju všem klukům,“ hlásí uznávaný hráčský zástupce, jenž v rozhovoru pro deník Sport mluví i o dalším klientovi Jakubu Laukovi nebo neuvěřitelné výdrži 39letého českého kapitána. A změní někdo z nich působiště?

Dlouhodobě se stará o tu největší českou kvalitu, což je vidět právě i v Herningu. „Ze všech hráčů je cítit obrovská touha tady uspět,“ říká český agent, jenž Davida Pastrňáka zastupuje od jeho puberty. Pomohl mu z Havířova přes Švédsko až do Bostonu, kde se stal jednou z největších hvězd NHL.

Je na Pastrňákovi cítit, že na rozdíl od loňské Prahy je s týmem od začátku? A navíc zdravotně fit?

„On si to vždycky užívá, když hraje. Ale je pravda, že je trošku rozdíl, že je s mužstvem delší dobu. Po play off si chvíli odpočinul, pořádně natrénoval a připojil se hned na první utkání. Takže to vliv na současnou konstelaci má. Je vidět, že je s kluky od začátku. Je víc in.“

Měli jste obavy, jestli ho Bruins pustí, nebo ne?

„Nemyslím si, že k tomu byl důvod. Byl zdravotně v pořádku. Takže to bylo vyloženě na něm, jak se rozhodne.“

On nespekuluje. A když je možnost, reprezentuje.

„Klubová sezona mu skončila bohužel brzo, ale mistrovství světa je vždycky turnaj, který dává smysl. Všichni vidí, že když měl David možnost reprezentovat, rád jel.“

Může mu to pomoct i v Bostonu, ne? Musejí být rádi, že stále teď hraje hokej, nebo to vidí jinak?

„V tuhle dobu je určitě lepší hrát hokej, než být na golfu, na tenise nebo doma. Všechny světové turnaje hráče někam posunují a je to pro ně výzva.“

Jaké to je, když všichni klienti takhle úřadují v jedné lajně? Užíváte si o to víc?

„Upřímně řeknu, že se na to dívám při mistrovství optikou běžného fanouška a jsem rád, že kluci pomáhají týmu. Těší mě, když vidím, že se jim dohromady daří. Spíš mám radost za celé mužstvo. Protože je to kolektivní sport, což je na tom to nejkrásnější. A všichni kluci si to dobře uvědomují.“

Dělá vám to radost i z důvodu, že všechny znáte dlouho?

„Spoustu jsme toho prožili, takže je to trošku srdcovka. Ale tak to vnímám i u dalších hráčů, které znám. Lajna jim funguje velmi dobře, ale i kdyby hrál každý jinde, nejdůležitější je, aby se dařilo mužstvu. Nezastírám ale, že je fajn vidět, jak se jim dohromady daří.“

Co říkáte na to, co ve 39 letech předvádí kapitán Roman Červenka?

„Co k němu říct dalšího? (směje se) Na něm je prostě vidět, že pokud tomu člověk i v tomhle věku dává maximum, může pořád hrát na takové úrovni. Obdivuju, jak dlouho dokáže všechno podřídit tomu, aby se držel na takové úrovni. Není to sranda, možná si málokdo dovede představit, jaká je to dřina. Roman o tom až tak veřejně nemluví, co všechno pro to dělá… Ale fakt hodně. Stojí ho to dost práce. Pro mě je jako Djokovič v tenise.“

O srbské legendě se ví všechno, co jí, jak cvičí. Nechcete něco z toho prozradit i o Červenkovi?