Nervy na písku? Simon nám dává stejný kartáč, hlásí Bára i jeho žena Markéta

Jak oddělujete práci od osobního života, když vás trénuje manžel Simon?

Markéta: „Snad asi docela dobře, když se podíváme na naše výsledky. Teď jsme spolu jeden den nebyli a smáli jsme se tomu všichni, protože si nepamatujeme, kdy jsme spolu netrávili jeden den. My jsme spolu pořád, takže občas je to pro nás náročný. Třeba když bych potřebovala manžela, ale on jím v tu chvíli nemůže být, protože musí být trenér. Potřebuje mi dát kartáč a říct mi, že tohle prostě takhle nemůžu dělat.“

Barboro, dává trenér manželce kartáč veřejně i před vámi?

Barbora: „Dává. To zas jako Simon se nedrží zpátky. On nám dává kartáč oběma úplně stejný. Snaží se nás opravovat při každém možném pohybu a dostat do nás co nejvíc informací a rad. Někdy je náročné být pod takovým bystrým dohledem, ale myslí to dobře. Chce, abychom byly dobré.“

Markéta: „Simon má hroznou vášeň pro náš sport. Chce, abychom se přiblížily co nejvíc k úrovni našeho potenciálu. Není to džob, který by vám vydělal miliony. Ale jeho hlavní pohon je láska k našemu sportu. Když jdeš vědomě nebo nevědomě proti svému potenciálu, je rozčílenej a řekne ti: Teď vůbec nehraješ, jak bys mohl. Koukej to změnit. A když to nezměníš, pak ti to rázně zopakuje. Dostaneme takový kartáč, že lidi zvenku koukají a říkají si: Ježišmarjá, ten jim dává sodu! Ale myslí to dobře a jako trenér má úžasné znalosti.“

Na co je největší pedant?

Barbora: „Asi na přístup k tréninku. Občas mu přijde, že si trénink neužíváme a že na něm nejsme rády. Přitom my se soustředíme. Ale navenek to asi vypadá, že to děláme za trest, což ho dokáže naštvat nejvíc. On beachvolejbal strašně miluje. Kdysi ho sám hrál, ale kvůli zranění to nedotáhl tak daleko, jak chtěl.“

Markéta: „A když vidí, že my ty možnosti máme a ještě jsme otrávený…“

Barbora: „Tak ho to ničí.“

Markéta: „Ta naše náladovost.“

Traduje se o něm, že je inovátor. Pořád vymýšlí něco nového?

Markéta: „Zlepšování mentální i fyzické stránky ho fascinuje. Sám vymýšlí a vyrábí si speciální pomůcky. Třeba nakoupí trubky v Bauhausu a hned jsme měly dvoumetrovou blokařku.“

Barbora: „Simon s ní chodil po hřišti, dokud jsme ji nezlomily.“ (usmívá se)

