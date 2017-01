Otec Zuzulové: Teď máme Slovensko-Česko, ne Československo jako kdysi

„Dvakrát Slovensko, jednou Česko, jaké zvláštní stupně vítězů v Záhřebu,“ komentovaly rakouské stránky Laola1.at neobyčejný výsledek ze Záhřebu.

V euforii byl otec Velez Zuzulové Timotej Zuzula. „Teď tu máme Slovensko-Česko, ne Československo jako kdysi,“ řekl pro agenturu SITA.

Prozradil, že jeho dcera nešla do závodu úplně fit. „Na konci už trochu zaostávala, ale to bylo tím, že onemocněla. Po prvním kole se necítila dobře, ale za takových okolností nemohla složit zbraně. Teď se musí vyléčit, aby za pár dní v Mariboru mohla podat co nejlepší výkon.“

Také otec druhé Slovenky Vlhové úspěch hodně prožíval a během druhého kola v prostoru cíle sepjal ruce k motlitbě a také poklekl. „Je to velké zadostiučinění, asi děláme něco dobře. Slovensko má dvě neskutečné děvčata," zdůraznil.

Shiffrinová po chybě: Je to pořád moje nejoblíbenější trať

Američanka Shiffrinová, dosud neporažená královna sezony, československé oslavy umožnila chybou v prvním kole, kvůli které závod nedokončila. „Tohle je moje nejoblíbenější trať a nic se na tom nemění, protože jsem vypadla. Když se něco takového stane je to i úleva, protože všichni začínají mluvit o třech vítězstvích v řadě v Záhřebu a o spoustě vítězství za sebou ve slalomu,“ řekla Shiffrinová.

Shiffrinová mohla v Záhřebu vyrovnat rekord osmi slalomových vítězství v řadě, který drží Švýcarka Vreni Schneiderová ze sezony 1988/1989 a Chorvatka Janica Kosteličová z ročníku 2000/2001.

„O té sérii jsem nikdy nepřemýšlela, než o ní lidi nezačali mluvit. Abych řekla pravdu, je to trochu úleva, protože o tom teď už nikdo nebude mluvit,“ uvedla Shiffrinová. „Pro americké lyžování je velká věc, že má někoho s takovouhle sérií, přitahuje do pozornost. Ale já to pro tyhle rekordy nedělám. Závodím sama pro sebe. Snažím se najít mír ve svém srdci a po téhle cestě jdu.“

Shiffrinová ve skutečnosti zvítězila dokonce ve dvanácti předchozích slalomech, do kterých nastoupila, začátkem minulé zimy však pět závodů vynechala kvůli zranění kolene. V Záhřebu nedojela poprvé od prosince 2012, kdy nedokončila slalom v rakouském Semmeringu.

Zatímco Shiffrinová nemá moc důvodů k lítosti, Rakušanky na úspěch stále čekají, a to přesto, že Bernadette Schildová byla po prvním kola na druhém místě. Nakonec skončila pátá.

„A rakouské slalomářky stále čekají na první pódiové umístění v této sezoně,“ uvedla televize ÖRF.