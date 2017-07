Děti šílely! Rozdíl 74 kilo, Krpálka hodil na zem třináctiletý kluk

Tenhle zážitek si třináctiletý Honza Kačírek bude pamatovat. Na tatami se potahal se samotným Lukášem Krpálkem, pak nastoupil do chvatu a podlaha se otřásla sto sedmnácti kily živé váhy.

„On mi tam taky trochu skáče,“ smál se Kačírek, aktuálně 43 kilogramů těžký.

Ale i tak. Hodit na zem olympijského šampiona?

„No, je to dobrý pocit,“ připouští Kačírek. „Bylo to těžké. Lukáš asi v Japonsku trochu nabral…“

Krpálek si do Jesenice na Rakovnicku včera odskočil uprostřed přípravy na světový šampionát, aby podpořil Judo Heroes Camp, unikátní letní tábor, který se ve dvou turnusech stará celkem o stovku dětí ze 40 klubů z celé republiky.

„Pro děcka je něco vidět reprezentanta, nejenom mě. Když jsme přijížděli, děcka úplně šílela. Pro ně je to asi velký zážitek,“ culí se Krpálek. „Některé jsem nechal, ať si na mně něco vyzkouší. Byla sranda, s dvacetikilovými děcky jsem mával ve vzduchu. Nemám problém, aby mě hodily, klidně si na mně můžou něco vyzkoušet.“

Do Jesenice dorazili i další reprezentanti, například bronzový medailista z mistrovství Evropy Jaromír Ježek nebo Jakub Ječmínek. Vrcholem byla včerejší návštěva olympijského vítěze z Ria.

„Jsem tu už podruhé, vloni se to dětem absolutně líbilo, proto jsem přislíbil účast i na letošním ročníku,“ vysvětloval Krpálek. „Myslím, že pro děcka je to velká inspirace a něco si z toho odnesou. Jsem rád, že můžu udělat něco pro to, aby to děti bavilo a motivovalo. Doufám, že z nich jednou taky vyroste někdo, kdo bude sbírat úspěchy.“

Olympijský vítěz Ria Lukáš Krpálek vyhrál turnaj Grand Prix v Číně a v Japonsku absolvoval tréninkový kemp. Nyní se koncentruje na mistrovství světa a přípravu si zpestřlil na judistickém kempu v Jesenici u Rokycan, kde předával dětem věku 10 až 15 let zkušenosti olympijského vítěze. S 13letým Janem Kačírkem se pak utkal...

Krpálek absolvoval dva tréninky, nejdřív s mladšími, pak se staršími dětmi. Učil je třeba, jak vyzrát na soupeře, který klečí v defenzivě a učil je také svou oblíbenou techniku Uči Mata.

„Budu se snažit vybrat techniku, která bude optimální, aby na ně nebyla moc složitá,“ plánoval Krpálek dopředu. „Minulý rok jsme nějaké techniky zkoušeli. Chci zjistit, kdo si to ještě pamatuje…“

I vyprodané dva týdny na kurzu v Jesenici dokazují, že Krpálek svými úspěchy posledních let v zemi zvedl zájem o judo. „Určitě jsem tohle zpozoroval, spousta klubů má stop stav a už nemůžou přijímat. Dětí po zisku zlata nabylo, já jsem za to hrozně moc rád,“ pochvaluje si Krpálek. „Těšilo by mě, kdyby u toho zůstaly, bavilo je to a chtěly mě napodobit. Musí vydržet. Byla spousta talentů, kteří byli výborní, ale přišla puberta a vykašlali se na to.“

Honza Kačírek, talent z USK Praha, vypadá, že by mohl vytrvat. Když se ho zeptáte, jestli sní o olympiádě, odpoví: „To je jistota. Chci být ještě lepší než on. Ale to asi nepůjde. On je démon…“