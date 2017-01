Postup za 40 minut. Ale trénovat už nejdu, na to jsem starý, řekl Berdych

Vítězství asi tak nechutná, jak by mohlo. Skoro jste se divákům po zápase omlouval.

„Můj tenis už není o tom, abych měl extrémní radost z prvního kola. Ale je příjemný ušetřit síly. Teď má být pár dní horko, fajn, že si člověk čas na kurtu takhle zkrátí. Na krásu se nehraje, je to za mnou. Hotovo.“

Půjdete si po tak krátkém mači ještě zatrénovat?

„Nejdu, na to už jsem asi starý. Je lepší spíš síly pošetřit, aby nedošly, když budou třeba.“

O čem jste s Italem rozmlouvali u sítě?

„Ptal jsem se ho, jestli se zranil už dřív. Odpověděl, že se mu to stalo až na kurtu. Myslím, že to bylo za stavu 4:1. Není to příjemný způsob, jak vyhrát zápas. Ale takové věci se stávají.“

Výkon v první sadě vás uspokojil?

„První zápasy si to jde většinou člověk oťukat a drží se bodů, které si stanoví. To mi šlo dobře. Bylo to rychlý, bezbolestný.“

Co čekat od 2. kola, v němž čeká Američan Ryan Harrison?

„Samozřejmě záleží hlavně na mém výkonu. Ale on umí být nebezpečný, ačkoliv to jeho postavení na žebříčku úplně neukazuje (82. místo). Loni jsme spolu v Torontu hráli vyrovnanou bitvu. Vyhrál jsem 6:4 ve třetím setu. Čekám od něj agresivní hru, může to být hodně těžký zápas.“