KSW do O2 areny. Nevím, jestli to celé utáhnu sám, říká Brichta. Přiznává tlak

Expanze elitní polské ligy na českou scénu neproběhla zdaleka tak úspěšně, jak její vedení očekávalo. Za dva roky KSW v tuzemsku uspořádalo pouze čtyři akce, všechny poblíž severních hranic v Liberci a Třinci. A byť se TOP evropské organizaci zatím nepodařilo zde etablovat, plánuje velice riskantní krok. Příští rok by totiž měla zamířit do pražské O2 areny, kde by se měl v jednom z hlavních hitů večera představit Leo Brichta. „Byl bych nerad, kdyby si KSW vzalo moc velké sousto, které by pak nezvládlo,“ přiznává bijec skepsi.

Oktagon předběhl konkurenční KSW ve světovém žebříčku nejlepších organizací a nárokuje si místo evropské jedničky. Polský gigant se jej v „závodu“ pokusí dotáhnout mimo jiné dalším expanzním krokem na české scéně, baště černo-žluté stáje. Podle více zdrojů deníku Sport a webu iSport si KSW zarezervovalo pražskou O2 arenu na 14. února příštího roku. To potvrdil i možný hlavní aktér turnaje Leo Brichta.

Český fenomén se před čtvrt rokem vrátil na vítěznou vlnu a teď míří k dalšímu testu, souboji s polskou jedničkou Patrykem Kaczmarczykem. Zdá se, že jej vedení KSW buduje pro případnou titulovou bitvu. Pokud se k ní Brichta dostane, uspořádat ji na jeho domácí půdě v Praze se jeví jako zcela logická volba.

„Leo má obrovský přesah mimo MMA. Když jdeme na hokejovou Spartu nebo fotbalovou Slavii, ani nemůže vylézt ze skyboxu, protože se s ním všichni chtějí fotit. Jeho marketingová síla je obrovská, což si KSW moc dobře uvědomuje,“ míní manažer českého bijce Jan Koukal a s úsměvem dodává. „Udělat O2 arenu s Leem nebo bez něj je obrovský rozdíl.“

Brichta: Proč O2 arena?

Sedmadvacetiletý zápasník pražského Primmat gymu však neskrývá pochyby. „Příležitost figurovat v hlavním zápase by pro mě určitě hodně znamenalo. Nerozumím ale tomu, proč O2 arena,“ krčí rameny. „Byl bych nerad, kdyby si KSW vzalo moc velké sousto, které by pak nezvládlo. Nevím, jestli je tuzemská fanouškovská základna dost silná, byť se proto snažím hodně dělat. Nosím oblečení KSW na všech videích, jezdím na jejich turnaje, trénuji v Polsku…Nevím, jestli to dokážu celé utáhnout sám,“ povídá Brichta.

Po odchodu Dominika Humburgera do Oktagonu zůstává Brichta jako jediná velká tvář českého KSW. „Jasně, že cítím tlak a být hlavní tahák O2 areny by to zase zesílilo,“ přiznává.

Pokud by KSW chtělo v takřka dvacetitisícové hale uspět, muselo by postavit kartu s výrazných českých jmen. Těch ale nemá nazbyt. Nadějný Josef Štummer zůstává i přes dobré výsledky pod radarem širokého publika. „Slávista“ Matúš Juráček by snad pražské fanoušky dokázal přilákat. Kromě Brichty je však jednoznačně největším tahákem (ze stávající sestavy) odvetný duel elitních těžkotonážníků Michala Martínka a Viktora Pešty.

V sázce je nejen nemalá částka peněz ale taky reputace. Úspěch či neúspěch turnaje v O2 areně bude naprosto zásadní v dalším pokračování KSW na české půdě.