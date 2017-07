Už žádné prodlevy! V kvalifikaci na US Open se budou testovat nová pravidla

Při kvalifikaci tenisového US Open čeká hráče experiment. V New Yorku budou na dvorci hodiny, aby bylo vidět, kolik času stráví mezi výměnou, a budou moci i mezi výměnami poslouchat rady trenérů.

Pokud se novinky v srpnu ve Flushing Meadows osvědčí, mohly by podle šéfky Americké tenisové asociace (USTA) Stacey Allasterové být už za rok používány i v hlavní soutěži posledního grandslamu sezony. "Sport se musí změnit a jde hlavně o fanoušky, aby se zápasy zbytečně nenatahovaly, ale plynuly," řekla.

V kvalifikaci tak budou na kurtu dobře viditelné hodiny a budou ukazovat čas, jenž hráči stráví mezi výměnami, který někdy hodně natahují. Čas se bude měřit i při rozcvičení před zápasem i při výměně propoceného oblečení na lavičce.

Tenisté by měli mít v kvalifikaci osm minut od vstoupení na dvorec do začátku zápasu. Dvě minuty na přípravu k losu, pět minut na rozehrání a minutu do prvního servisu. Diváci pak podle Allasterové budou přesně vědět, kdy zápas začne. "Taky víme, když si pustíme televizi v neděli ve čtyři, že zápas NFL zrovna začne," řekla.

Aktuálně je na okruhu ATP limit mezi výměnou 25 vteřin a na grandslamech 20 vteřin, ale v praxi si jen málokterý rozhodčí dovolí hráče popohnat.

Zásadní novinkou je i možnost domlouvat se s trenéry kdykoli během utkání. Nyní mají ženy možnost jednou za set si pozvat trenéra na lavičku, což u mužů možné není, a na grandslamech koučování povoleno není.

"Představa je taková, že to odtajníme. Je to součástí hry, tak to vyzkoušíme. Trenéři budou smět z hlediště mluvit, gestikulovat kdykoli, když nebude míč ve hře," přiblížila Allasterová.

Podle britského deníku The Telegraph se jedná o návrh Allasterové, bývalé šéfky ženské WTA Tour, který přednesla na radě zástupců grandslamů v Paříži, ale u ostatních nezískala podporu. USTA už loni v soutěži juniorů na US Open zavedla hodiny na dvorci a dvacetivteřinový limit mezi výměnami.