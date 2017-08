US Open je tu. Favoriti chybí, ale já na tom moc nevydělal, mrzí Berdycha

Když se hrálo loni US Open, převaloval se Tomáš Berdych v Praze na nemocničním lůžku, na které ho přikoval zánět slepého střeva. Byla to jeho jediná grandslamová pauza kariéry a první po 52 odehraných „majorech“ v řadě. Letos je zpět a hodlá si vynahradit, o co před rokem přišel. Ač je v aktuálním žebříčku až na 19. místě, nejníže od března 2010, v bodovém hodnocení pouze letošní sezony mu patří už ne tak zlověstná 11. příčka. Šance udělat osmičku pro Turnaj mistrů je velká.

Po roční pauze jste zpět. Chyběl vám newyorský grandslam?

„Určitě. Není nic příjemného, když člověk leží v nemocnici v posteli a kouká, jak tady kluci hrají. O to víc to mrzelo, že to pro mě byla dobrá šňůra (52 odehraných grandslamů za sebou), přede mnou byl z aktivních hráčů jen Feliciano Lopez, který je ale o tři roky starší. Měl jsem šanci ho dostihnout. Ale bohužel už je to za námi.“

Letos je exodus favoritů velký – chybí 5 z nejlepších 11 hráčů žebříčku (Murray, Djokovič, Wawrinka, Raonic, Nišikori). Vážíte si své někdejší šňůry o to víc?

„Rozhodně, uvědomuju si, že to bylo výjimečné. Bohužel zranění jsou součást sportu, s tím se nedá nic dělat.“

Máte vysvětlení, co má na aktuální pohromu největší vliv?

„Těžko říct. Doteď jsme všichni drželi a říkalo se, jak je nejstarší desítka žebříčku v historii, jak je nejvíc hráčů přes 30 let. Dělala se všemožná nová nej. Tohle je věk, kdy kluci v generaci přede mnou dávno končili. Kdo hrál ve 32 letech, to už byl sakra veterán. Dneska to je běžný věk. Všichni to začali brát ale moc samozřejmě. Jak se říká, přírodu člověk neobelstí a teď si asi vybírá svou daň. Pořád cestujeme, měníme klima, povrchy, balóny. A pořád musíme být nachystaí podávat výkony. Tenis bych řadil k nejtěžším sportům, které vůbec jsou. Ale to není stěžování si, to je konstatování faktu.“

Vnímáte turnaj trochu jinak, když na něm chybí tolik favoritů?

„Určitě je otevřenější. Když ale půjdeme do detailu, tak v mé horní polovině pavouka najdeme Nadala i Federera. Moc se toho pro mě nezměnilo. Kdybych byl ve spodní půlce, kde jsou nejvýš nasazení Čilič a Zverev, mohl bych se cítit jinak. Ale tak to je.“

Vás potkaly zdravotní trable v Montrealu, musel jste se odhlásit. Už jste v pořádku?

„Tělo je v pohodě, byl to náhlý problém. Ráno před zápasem jsem se šel rozehrát a u pátého servisu, jak kdyby mi někdo zarazil kudlu do zad. Nemohl jsem se nadechnout, otočit. Byla hodina a půl do zápasu. Snažili se mi pomoc, ale nic nefungovalo. Seděl jsem a nemohl se nadechnout. Nemělo cenu jít na kurt cokoliv zkoušet. Takže Montreal jsem vynechal. Škoda, protože jsem byl rozehraný, měl jsem program naplánovaný. Ale s tím se nedá nic dělat. Naštěstí od té doby tělo drží, takže všechno v pohodě.“

V New Yorku potřetí letos na grandslamu potkáte Američana Ryana Harrisona. Jaké to bude?

„Zajímavé. On je nepříjemný soupeř. V Austrálii jsem to měl jednodušší, tvrdil mi u sítě, že je lehce nakřáplý. Ve Wimbledonu jsem se strašně nadřel. Podmínky byly náročné, on hrál výborně. Tady nastoupí doma, na svém nejlepším povrchu. Uvidíme. Těším se.“

V žebříčku letošního roku jste jedenáctý, jak velkou motivací je pro vás Turnaj mistrů?

„Velkou. Tahle příležitost mi oživila celou sezonu, která byla všelijaká. Wimbledonské semifinále mě posunulo nahoru, dodalo mi sebevědomí. Masters jsou pro mě prioritou. Jsem jedenáctý, dva borci přede mnou ukončili sezonu. Bůh ví, co bude s Murraym. Šance je, chci se o ni porvat. Bylo by hezké, kdybych se na Masters ještě jednou podíval.“