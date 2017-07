PROGRAM Wimbledonu: Plíšková bude hrát na centrkurtu, Pavlásek na jedničce

Karolína Plíšková a Adam Pavlásek se ve čtvrtečním programu tenisového Wimbledonu představí na dvou největších dvorcích All England Clubu. Favoritka travnatého grandslamu Plíšková si poprvé zahraje na londýnském centrkurtu a Pavlásek bude na jedničce. Hrát o 3. kolo budou také Tomáš Berdych, Lucie Šafářová a Denisa Allertová.

Turnajovou trojku Karolínu Plíškovou, která může být po Wimbledonu světovou jedničkou, čeká duel s Magdalénou Rybárikové. Se Slovenkou se dosud neutkala. "Musím zahrát fakt dobře, jinak se lehce může stát, že vypadnu. Budu muset být agresivní. Když budu dobře servírovat, mám výhodu," řekla Plíšková.

Velkou výzvu má před sebou Pavlásek. Jeho soupeřem bude trojnásobný wimbledonský šampion a druhý nasazený Novak Djokovič ze Srbska. "To je sen zahrát si na velkém kurtu v Londýně s takovým hráčem. Mohlo to být sice o kolo později, ale taky to je jenom člověk a žádný robot," řekl Pavlásek.

Předloňská semifinalistka Wimbledonu Šafářová narazí na Shelby Rogersovou z USA. "Výborně servíruje, bude nebezpečná," řekla česká levačka.

Jedenáctý nasazený Berdych v All England Clubu obhajuje loňské semifinále a narazí ve druhém kole na Ryana Harrisona. S Američanem se letos potkal ve stejné fázi Australian Open a v Melbourne zvítězil ve třech setech. Allertová se pokusí projít poprvé do 3. kola Wimbledonu přes Chorvatku Petru Martičovou.

Čtvrteční program:

Centrální dvorec (14:00 SELČ): Monfils (15-Fr.) - Edmund (Brit.), Karolína Plíšková (3-ČR) - Rybáriková (SR), Federer (3-Švýc.) - Lajovič (Srb.).

Kurt č. 1 (14:00): Pavlásek (ČR) - Djokovič (2-SRb.), Thiem (8-Rak.) - Simon (Fr.), Kerberová (1-Něm.) - Flipkensová (Belg.).

Kurt č. 12 (12:30): 2. zápas Berdych (11-ČR) - Harrison (USA), 4. zápas Šafářová (32-ČR) - Rogersová (USA).

Kurt č. 16 (12:30): 3. zápas Allertová (ČR) - Martičová (Chorv.).