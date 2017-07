Siniaková je poloviční Ruska: Proto jsem bojovnice. Obdivuji Šarapovovou

"Klíčovým okamžikem pro mě byl turnaj v Miláně, který jsem vyhrála. Po něm jsem se dostala mezi deset nejlepších juniorek a od té doby jsem si začala věřit víc a víc. Nikdy se mi sice na juniorských grandslamech kromě jednoho finále na Australian Open moc nedařilo, ale když jsem byla v top 5 nejlepších juniorek světa, uvěřila jsem tomu, že můžu hrát s nejlepšími.

V sedmnácti jsem si poprvé zahrála seniorský turnaj ITF, dostala jsem divokou kartu na turnaj v Miami do kvalifikace. Podařilo se mi postoupit do hlavní soutěže. Byl to pro mě obrovský úspěch, protože potom jsem se mohla dostat na vyšší úroveň.

V té době byla mým idolem Maria Šarapovová. Líbila se mi její hra, navíc jsem poloviční Ruska a to je asi také důvod, proč ji mám ráda. Vždycky byla výborná na kurtu i mimo něj."

"I'm so happy to be here it's been a great week. Thank you to everyone." -@Swedish_Open Champion Katerina Siniakova #EricssonOpen pic.twitter.com/vcRpav1ZZE