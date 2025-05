Tenistka Petra Kvitová se na prvním grandslamu po mateřské pauze utká v 1. kole Roland Garros se Švýcarkou Viktorijí Golubicovou. Dvojnásobná vítězka turnaje z roku 2021 Barbora Krejčíková narazí na Němku Tatjanu Mariaovou, předloňská finalistka Karolína Muchová by měla hrát s Američankou Alycií Parksovou. Jakub Menšík začne proti domácímu Alexanderu Müllerovi. Rozhodl o tom dnešní los.

Češek je zatím v hlavní soutěži sedm, muži jsou ve čtyřech. O postup usilují v kvalifikaci ještě Sára Bejlek a Tereza Valentová. Dalibor Svrčina, Linda Fruhvirtová, Dominika Šalková, Barbora Palicová a Gabriela Knutsonová neuspěli.

Těžký úvod druhého grandslamového turnaje sezony čeká Kateřinu Siniakovou, které francouzský fotbalista Ousmane Dembélé vylosoval nasazenou sedmnáctku Dariu Kasatkinovou z Austrálie. Turnajová devětadvacítka Linda Nosková narazí na Rusku Anastasii Potapovovou, Marie Bouzková bude čelit její krajance Anně Kalinské. Finalistka turnaje z roku 2019 Markéta Vondroušová by měla nastoupit proti hráčce z kvalifikace.

Devatenáctiletý Menšík se v roli turnajové devatenáctky a české jedničky utká s Müllerem, jednadvacátý nasazený Tomáš Macháč narazí na jiného Francouze Quentina Halyse. Jiří Lehečka vstoupí do antukového grandslamu proti Australanovi Jordanu Thompsonovi a v případě postupu do 3. kola by mohl čelit světové jedničce Italovi Janniku Sinnerovi. Vít Kopřiva bude v úvodu hrát s Brazilcem Thiagem Monteirem.

Obhájce titulu Španěla Carlose Alcaraze čeká v úvodu Japonec Kei Nišikori, vítěz rekordních 24 grandslamů Srb Novak Djokovič zahájí turnaj proti Američanovi Mackenziemu McDonaldovi. Světová jednička Sinner bude hrát proti domácímu Arthuru Rinderknechovi.

Úřadující šampionka Polka Iga Šwiateková, která v Paříži zaútočí na čtvrtý titul v řadě a pátý celkově, vstoupí do Roland Garros proti Slovence Rebecce Šramkové. Světová jednička Běloruska Aryna Sabalenková bude hrát s Ruskou Kamillou Rachimovovou. Již v 1. kole se střetnou například Španělka Paula Badosaová s Japonkou Naomi Ósakaovou či Jelena Rybakinová z Kazachstánu se Švýcarkou Belindou Bencicovou.