Nebezpečný lupič od Kvitové uniká. Může být v Orlíku, tvrdí manažer

Je přesně osm měsíců od Petřiny operace, zveřejněnou fotografii pořezané ruky znáte již z dřívějška. Říkáte si při pohledu na to, v jakém stavu Kvitové levačka byla, že se stal zázrak?

„Tu fotku jsem viděl začátkem ledna, a když jsem viděl, jak jí ukazováček visel na kousku kůže, měl jsem pocit, že se nemůže do tenisu vrátit. Shodou okolností jsem se měsíc poté díval na daviscupový zápas Slovensko – Maďarsko, v němž nastoupil nějaký Attila Ballazs. Slovenský moderátor tvrdil, že nehrál dva a půl roku tenis, jelikož se v Maroku dostal rukou do drátěného plotu a skoro přišel o prst. A tenhle kluk nehrál dva a půl roku. Petra na tom byla ještě mnohem hůř. Ze začátku jsem měl opravdu pocit, že se nevrátí. Její comeback mě neskutečně překvapil. I tím, jak ho uchopila. Nechce se jen formálně vrátit, ale chce vyhrávat. I když teď to zrovna dobře výsledkově nevypadá.“

Říká se, že jí zranění naučilo velké pracovitosti.

„Ano, Petra nikdy nebyla ten typ, který by byl příliš pracovitý. Je spíš přirozeně nadaná.“

Jen málo lidí chápe, jak to, že se ještě nenašel pachatel přepadení. Jaký máte pocit z vyšetřování?

„Hrozně špatný. Vzhledem k tomu, že v tom domě byly kamery a tak dále… Nejsem schopný pochopit, že se při tak extrémně sledovaném případu nedosáhlo vůbec ničeho. Jeden významný policista mi říkal, že pracují s verzí, že pro určitou komunitu byl ten pachatel tak nebezpečný, že je dnes buď v Orlíku nebo někde ve Venezuele. Že zkrátka nemají koho chytit.“

Myslíte komunitu jako podsvětí?

„Oni tvrdí, že byl součástí nějaké komunity narkomanů, sázkařů a všeho dalšího. A ta komunita zjistila, že se stal někým, kdo ji může ohrožovat. Protože když nás policisté kontaktovali, my vypisovali odměnu na jeho dopadení a později ji navyšovali, byli přesvědčení, že tohohle člověka někdo pro peníze zradí. Výsledek není ale žádný.“

Celý rozhovor s Miroslavem Černoškem si přečtěte ve čtvrtečním Sportu. Elektronickou verzi včetně archivu novin najdete ZDE »