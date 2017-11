Tenisová bomba! Štěpánek bude trénovat kamaráda Djokoviče

Logickou a nesmírně atraktivní cestou vedou další kroky brzy devětatřicetiletého Radka Štěpánka. Podle zdrojů Sportu se začátkem prosince stane koučem srbského esa a dvanáctinásobného grandslamového šampiona Novaka Djokoviče. Partnerství by mělo být oznámeno v nejbližších dnech. Svému kamarádovi tak bude Štěpánek spolu s legendárním Andrem Agassim pomáhat v návratu na kurty po půlroční pauze se zraněným pravým loktem. Kvůli ní někdejší první hráč světa klesl až na 12. místo pořadí ATP.

Týden poté, co v Praze oznámil konec kariéry, už má brzy devětatřicetiletý Radek Štěpánek jasno, kam povedou jeho další kroky. Zůstává u tenisu a větší výzvu si před sebe dát nemohl. Ač mohl vybírat z více trenérských nabídek, přijal tu být přímým účastníkem comebacku Novaka Djokoviče, jemuž bude pomáhat coby druhý trenér vedle Andre Agassiho. Sportu to potvrdily dva na sobě nezávislé zdroje. Srbský tenista by novinu měl oznámit v nejbližších dnech, pravděpodobně příští týden.

Djokovič začal v posledních dnech s lehkým tréninkem na antuce v Bělehradě a opatrně testuje pravý loket. S ním vzdal letos wimbledonské čtvrtfinále Tomáši Berdychovi a již se na kurtech neobjevil.

Poslední trenéři Novaka Djokoviče Marián Vajda (SR) červen 2006 – květen 2017 Boris Becker (Něm.) prosinec 2013 – prosinec 2016 Andre Agassi (USA) květen 2017 – ?

Před pár týdny Srb bez udání jména popsal, kdo že bude novou trenérskou akvizicí v jeho týmu. „Je to bývalý hráč, který měl záviděníhodnou kariéru a dokázal ze sebe dostat za každých okolností vše. Nebyl první na světě, ale byl dost chytrý a vytrvalý, aby tenisu dával sto procent. Mimochodem, jeho životní hodnoty ladí s těmi mými.“

Definitivní tečku za svou kariérou dnes udělal tenista Radek Štěpánek. Hlavním důvodem jsou zdravotní potíže po operaci zad. 38letý tenista své definitivní rozhodnutí oznámil v úterý na tiskové konferenci.

Ač si Srb nechal jméno pro sebe, mnohé naznačil. Zvlášť, když přihlédneme k jeho výrokům z letošního lednového turnaje v Dauhá po jeho čtrnáctém a posledním vzájemném zápase se Štěpánkem.

„Radek je můj vzor, ukazuje mi cestu. Inspiruje mě k tomu, že bych mohl hrát stejně dlouho jako on. Známe se výborně. Mnohokrát jsme spolu trénovali. Je to skvělý a velmi zajímavý chlap. Patří k mým nejlepším přátelům na okruhu. Nejvíc na něm oceňuji oddanost sportu a ochotu objevovat nové cesty, aby své tělo udržel v dokonalé kondici. V tom je velmi chytrý.“ Jinými slovy v podstatě totéž...