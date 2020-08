Tenistka Kristýna Plíšková (28) rozbalila své roztoužené tělo. Direktor Tomáš Rosický (39) zabalil desky se smlouvou. Oba mají to, co chtěli. Dávida Hancka (22). Ona do pelíšku, on do mančaftu.

Kristýna počítá polibky, Tomáš bankovky. Svorně si můžou říct: „Vyšlo to lacino.“

Kristýna, o dvě minuty starší dvojče Karolíny, nemusí roztouženě putovat na každé dostaveníčko eroplánem do Toskánska. Tomáš, sportovní šéf Sparty, má vysněného stopera. S Fiorentinou vyjednal zarputile tutlané, nicméně podle informací Blesku hodně slušné podmínky.

Samozřejmě, že do nich spadá vliv řádění čínské chřipky. „Roční hostování Hancka ve Spartě vyjde na deset milionů korun. V téhle době není čas na hrdinství a Italové to vědí. Pokud se ho chtějí zbavit, nemůžou nasadit nějakou raketu,“ pověděl hráčský agent, který je v Serii A jako doma.

Když si vezmete, že Slavia ujednala v lednu, před panikou z Covid-19, s West Hamem hostovačku Tomáše Součka za 113 milionů, tak to je sakra rozdíl…

Rosický usmlouval s »Fialkami« z města Medicejských přestupovou opci pro příští léto 81 milionů korun (místo původních 160 milionů) a Dávida Hancka bude platit sám. „Sparta převzala Hanckův základní roční plat ve Fiorentině, což je 400 000 eur,“ dodává náš zdroj.

Čili cirka 900 000 měsíčně v české měně. To také není na letenskou půdu až tak velký randál, když si vezmete, že ještě před pár týdny tam bral netáhlo Kaya 3,7 milionu a kapitánovi Dočkalovi chodí na konto 1,5 milionu kaček. No, a když jsme u těch prachů, tak vězte, že Hancko šel v létě 2018 ze Žiliny do Florencie za 100 milionů korun a tenkrát z toho rance byli na Kysuci div živí…