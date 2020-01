Paska v laufu! Agent o Součkovi, Schickovi i vývoji Hložka a Karabce | iSport.cz

Sparťanský záložník Martin Hašek slaví spolu s Adamem Hložkem branku do sítě Mladé Boleslavi • Barbora Reichova / Sport

Tomáš Souček míří do West Hamu • Twitter/Jaroslav Tvrdík

Tomáš Souček míří ze Slavie do West Hamu United • www.whufc.com

Tomáš Souček míří ze Slavie do West Hamu United • www.whufc.com

Adam Karabec převzal cenu pro nejlepšího mladšího dorostence od Adama Hložka. Stejně jako on by se chtěl prosadit v áčku Sparty... • FAČR

Prožívá jedno z nejsilnějších období své manažerské kariéry. Nejvlivnější český hráčský agent Pavel Paska má ve své stáji největší hvězdu Patricka Schicka, za rekordní peníze posunul Tomáše Součka do Premier League, na velké přestupy chystá obří talenty Adama Hložka a Adama Karabce. „Je to začátek mého dalšího silného období,“ tvrdí manažer, který se v žebříčku TOP 50 mocných deníku Sport umístil na 8. místě.

Neztrácí energii. „Pořád mě to baví,“ říká Pavel Paska v rozhovoru pro deník Sport. Během něj několikrát odskočil k telefonátu. Třeba od Jaroslava Tvrdíka, s nímž řešil příchod olomouckého Davida Zimy do Slavie. A druhý den ráno odletěl s Tomášem Součkem do Londýna.

Hitem tohoto týdne je bez debat odchod Tomáše Součka do West Hamu. Jak se ta bomba narodila?

„Já začnu trochu v minulosti. Tomáš Souček udělal ve své kariéře senzační sportovní posun. Stačí si to uvědomit. Vlastně nedávno Viktorka Žižkov, a teď West Ham, Premier League. Tradiční klub. Přitom v létě jsme byli na rozcestí.“

Jak to myslíte?

„Slavia se stala mistrem, čekala ji kvalifikace o Ligu mistrů. Byly tu nabídky – Bergamo, nějaké bundesligové. Zajímavé je, že nic nepřišlo z Anglie. Zhodnotili jsme si situaci. Slavia měla přání, aby Souček zůstal, odehrál kvalifikaci a pak případně odešel. Ale já po pár rozhovorech s Tomášem věděl, že ještě není připravený.“

Vyzkoušejte iSport Premium. Nyní na 30 dní ZDARMA exkluzivně v mobilní aplikaci iSport. Více ZDE >>

Z čeho jste to poznal?

„Předně neuměl řeč. Takže dostal okamžitě za úkol učit se angličtinu. Tu za půl roku vypiloval a už se domluví. Hodně důležitý faktor. Zadruhé jsem věděl, že potřebuje ještě půlrok na herní vyzrání, což se povedlo i díky Lize mistrů. Tam, jak jsme viděli, se prakticky dotvořil. Teď je připraven na další posun, jímž je Premier League. Bez velkých starostí o jeho sportovní budoucnost. Jestli nastane ještě jeden sportovní krok, to se uvidí.“

Prosadí se tam?

„Ano. Jak říkám, je na to připraven. Samozřejmě k tomu potřebuje trochu štěstí. To patří k fotbalu. Nemít zranění, mít štěstí.“

S trochou nadsázky platí, že „jakákoliv” Anglie pro vás byla lepší než širší špička v Itálii nebo v Německu?

„Já bych se ohradil proti termínu ,jakákoliv Anglie‘. West Ham je tradiční londýnský klub, jeden z nejtradičnějších v Premier League. Co se historie týče, je na úrovni Chelsea nebo Tottenhamu. Loni na tom byl lépe než letos. Srovnávat průměr v Anglii s průměrem v Itálii, to se nedá. To jsou úplně jiné fotbalové světy. A taky musíme vidět ekonomiku. Tady je Premier League samozřejmě silnější. I kluby úplně dole mají za televizní práva víc než Bayern.“

Souček pobíral ve Slavii velice štědrý plat. Dokáže to West Ham překonat?

„Samozřejmě že