Limberského Lenka se chlubí sexy postavičkou: Je větší, ale už jen nahoře!

Roli maminky si užívá se vším, co k ní patří. Lenka Limberská (36) je na konci šestinedělí krásnější než kdy dřív. Bříško, v němž devět měsíců bydlela maličká Lilien, zmizelo.

To nad ním, co je pro dcerku ale nakonec i tátu Davida Limberského (36) zajímavé, zůstalo. A Lenka sklízí komplimenty. „Moc ti to sluší. Kočka jsi, to mateřství ti prospívá!“ napsala jí jedna z kamarádek a modelka Andrea Verešová připojila palec nahoru. I maminka Alena se připojila: „Leničko, mateřství ti ještě moc přidává,“ napsala.

Holčička se Limberským narodila na konci června a bývalý fotbalový reprezentant si pro ni a manželku tehdy připravil tento vzkaz: „Dnes se nám narodila Lilienka. Maminka byla statečná jako lvice. Lilinko buď zdravá, šťastná a rozdávej lidem radost. Moc jsme se na tebe těšili lásko naše.“