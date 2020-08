Patří mezi nejlepší tenistky světa, ale pokoru neztrácí. Sympatická brunetka Simona Halepová (28) se zúčastnila turnaje Prague Open a celý ho ovládla. Není tak divu, že si českou metropoli ihned zamilovala. Vše stvrdila netradiční sázkou!

I když patřila k hlavním favoritkám, tak v letošní nezvyklé sezóně není lehké předpoklady naplnit. Vědoma si obtížnosti, uzavřela s ředitelem turnaje unikátní sázku. Pokud celé klání vyhraje, on skočí s jejím realizačním týmem do Vltavy. Simona se k němu spontánně přidala s tím, že pokud oni, tak sama do vody skočí také.

Když pak ve finále zdolala Belgičanku Elise Mertensovou, nezbylo jí, než splnit svůj slib. Po slavnostním ceremoniálu a mediálních povinnostech nastoupila Rumunka do auta a dojela s ostatními zainteresovanými k nedalekému Trojskému mostu. Následně všichni společně skočili do Vltavy a okusili netradiční osvěžení v parném dni.

A jak světová dvojka turnaj okomentovala? „Všichni si uvědomujeme, že je to těžká doba, turnaj se konal v náročných podmínkách, o to víc chci poděkovat všem, že nám umožnili hrát. Po tak dlouhé pauze bylo skvělé opět zažít pocit při hře na kurtu,“ radovala se z možnosti, kterou v hlavním městě dostala. „Byla jsem v Praze už před patnácti lety, ale to si moc nepamatuju. Teď je mi tu ale moc dobře, miluju to tu a doufám, že se sem opět někdy vrátím,“ vyjádřila své vřelé city hráčka křtěná Vltavou.