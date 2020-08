Šílený dojezd, kroupy jako míčky. Cyklisté ukázali zbičovaná záda | iSport.cz

Primož Roglič měl kromě radosti z vítězství i velkou kliku, on i hlavní skupina favoritů dojeli druhou etapu Dauphiné relativně v suchu. Za nimi se ale odehrávalo drama. Žádný boj o další pozice, spíš snaha vůbec se udržet na kole. Na cílové hoře Col De Porte totiž začala bouřka doprovázená mocným krupobitím.

„Tohle se mi stalo poprvé v kariéře. Musel jsem sesednout z kola, jen půl kilometru před cílem,“ svěřil se na Instagramu Tony Martin. Němec se nejdřív schoval pod stromy u trati a nakonec mu pomohl jeden z fanoušků. Časovkářský specialista pak dojel schovaný pod nafukovací matrací.

Další neměli tolik štěstí nebo vynalézavosti a v posledních stovkách metrů kopce nad Grenoblem do nich bušily kroupy velikosti pingpongových míčů, možná i větší. Obrovský ohlas vyvolal Belgičan a stájový kolega Zdeňka Štybara Tim Declercq, který na sociální sítě vystavil fotografii svých zad, které vypadají spíš jako po bičování než po cyklistickém závodě.

Z obrovských červených pohmožděnin je jasné, čemu jezdci čelili. Ani s pomocí organizátorů nemohli rozmar přírody ustát. Pořadatelé se je snažili chránit deštníky, ty jim ale nebyly moc platné. Navíc tak na neširoké silnici vznikl ještě větší chaos. To vše mezi provazy vody a koulemi ledu.

Krupobití schytal i Roman Kreuziger z týmu NTT. Dojel s velkým odstupem na 121. pozici a bouřlivý dojezd schytal v plné parádě. V pátek navíc peloton čeká podobná etapa se stoupáním na Col de la Madeleine a Saint-Martin-de-Belleville.

🌩 Crazy weather at the finish of stage 2 at the #Dauphine 🇫🇷, happy to report all our guys finished safely.#UAETeamEmirates #RideTogether pic.twitter.com/0DZnPy0KRn