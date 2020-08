Vrána mohl spasit Washington, ale v úniku selhal. Capitals jsou blízko pádu | iSport.cz

New York Islanders slaví, jediná výhra na Washingtonem je dělí od postupu do dalšího kola • Reuters

Útočník Matthew Barzal v prodloužení rozhoduje o třetí výhře New York Islanders v play off NHL s Washingtonem • ČTK / AP / Nathan Denette

Byli blízko k návratu do hry, místo toho jsou na hraně propasti. Hokejisté Washingtonu prohráli i třetí zápas osmifinále play off NHL s New York Islanders (2:1 v prodloužení) a reálně jim hrozí konec sezony. Český útočník Jakub Vrána přitom mohl v 65. minutě rozhodnout. Řítil se sám na brankáře Semjona Varlamova, jenže neuspěl. Necelou půlminutu po něm na opačné straně udeřil Mathew Barzal. Trapiče z New York Islanders po urvaném vedení 3:0 na zápasy stačí pro postup udělat poslední krok.

V prvním duelu srazily Capitals tři trefy v poslední třetině, ve druhém zlomový gól po chybě Jakuba Vrány zhruba v polovině utkání. Tím ale nešťastné chvíle českého reprezentanta s číslem 13 neskončily. Když po nepovedeném samostatném úniku v prodloužení třetího zápasu rozhodla z protiakce soupeřova "třináctka" Barzal, kamery se rychle zaměřily na smutnícího Vránu, jehož zklamání odráží současnou situaci Washingtonu.

Alexandr Ovečkin přesto před úterní čtvrtou (možná poslední) bitvou zůstává pozitivní. „Vím, že jsme v těžké situaci, ale ještě není konec," řekl kapitán Washingtonu, který se odmítá vzdát. "Dobré je, že takových zápasů jsme zažili spousty. Víme, jak bojovat, jak hrát, věříme si a známe svou sílu. Není důvod k panice,“ věštil ruský střelec ještě před třetím duelem s Islanders.

Here were the two saves before the Barzal winner from Semyon Varlamov. #Clutch pic.twitter.com/2ZCODZKP9n — Rob Taub (@RTaub_) August 16, 2020

Před dvěma lety Capitals po dvou porážkách s Columbusem otočili sérii a nakonec vybojovali Stanley Cup. Jenže tahle historie se opakovat nebude. Strůjce jejich triumfu kouč Barry Trotz navíc stojí na střídačce soupeře a jak se zdá, druhý nejproduktivnější celek základní části NHL, v němž většinu opor důkladně zná, si proti jeho svěřencům neví rady.

„Hrají velmi disciplinovaně, vydrží jim to celý zápas. Každý defenzivní systém se ale dá prolomit, jejich taky, vždycky je šance to prorazit. Proti týmu jako tenhle však musíme vyvinout soustavnější úsilí,“ radil obránce John Carlson. Capitals se v tomhle zlepšili. Jenže to zase nestačilo. A tak dál počítají jen ztráty.

Od prvního zápasu chybí elitní centr Nicklas Bäckström, jenž po hitu Anderse Leeho utrpěl otřes mozku. Z karantény se vrátil Lars Eller, který opustil torontskou bublinu kvůli narození syna, ale spíš se hledal. Ovečkin se ve druhém duelu v letošním play off poprvé trefil, jenže jeho dva góly k výhře nestačily a od té doby to zase bylo všechno. Střelec 25 branek z dlouhodobé soutěže Vrána je po šesti utkáních stále nulový, minulé střetnutí ani nedohrál. Ilja Kovalčuk má jednu asistenci.

Před třetím zápasem došlo ke změnám hlavně v obraně, do sestavy se vrátil Radko Gudas , naopak vypadl Michal Kempný . Ale jinak bylo víceméně všechno při starém, až na to, že se poprvé nastavovalo. Úvodní Leeho gól věstil další torturu. Capitals zásluhou Jevgenije Kuzněcova vyrovnali, jenže Islanders je nakonec opět přetlačili. Mathew Barzal vykoupal Bradena Holtbyho a zajistil třetí výhru. Trápící se šampioni z předloňského roku už to mají hodně nahnuté.