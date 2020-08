Dám si rok pauzu, oznámil Klopp. Na čem závisí pokračování kariéry?

V Liverpoolu ho milují snad ještě víc než útočnou trojici Firmino, Mané, Salah. To on je považovaný za hlavního strůjce aktuálních úspěchů „Reds“. Přesto se v přístavním městě musí připravit na dobu bez Jürgena Kloppa, která dříve nebo později přijde. Němec teď oznámil svůj termín.

„Až mi v roce 2024 skončí smlouva, vezmu si rok volna a pak začnu přemýšlet, jestli mi fotbal chybí. Jestli si odpovím, že ne, bude to konec Jürgena Kloppa – trenéra. Jestli už jednou nebudu trenérem, jedna věc mi určitě chybět nebude – ten brutální tlak těsně před zápasem,“ prozradil v rozhovoru pro server sportbuzzer.

Po hektické sezoně si užívá krátkou dovolenou, možná i proto si našel čas na uvolněnější rozhovor. Mluvil o své manželce, psovi, se kterým začíná každý den, ale přeci jen hlavně o fotbale. Třeba i proč stále považuje za nejlepšího trenéra na světě konkurenta z Manchesteru Pepa Guardiolu.

„Pořád myslím, že je nejlepší. Když se díváte na jeho týmy, vidíte jeho nezaměnitelný rukopis. Naše cesty jsou jiné. On hrál už v 19 letech La Ligu. Já neuspěl na testech u áčka Frankfurtu. Skončil jsem tam u amatérů za 835 marek. V Mohuči to pak bylo lepší, čtyři tisíce v základu, další dva tisíce za výhru. Bohužel jsme moc nevyhrávali,“ zavtipkoval.

Mladší Kloppe, najdi si práci!

Proto už ve 25 letech začal uvažovat, že se stane trenérem. „Byl jsem hodně průměrný fotbalista. První z hlediska postojů, ale čtvrtý z hlediska talentu. Kdybych měl jako trenér radit sobě jako hráči, řekl bych: ‚Najdi si pořádnou práci.‘ Měl jsem dobré čtení hry a představoval jsem si, jak fantastické věci s míčem udělám, ale cesta z hlavy k nohám byla moc dlouhá.“

A tak se stal koučem, kterého teď hodně fanoušků na celém světě považuje za nejúspěšnějšího a nejoblíbenějšího trenéra právě 53letého rodáka ze Stuttgartu. „S těmi superlativy bych šetřil. Není to tak dávno, co Klopp nemohl v žádném případě vyhrát Ligu mistrů ani Premier League. Ale jsem lepší trenér než před deseti lety. Soudržnější a komplexnější. V Anglii je nutné najít ty nejlepší lidi. Hráče, trenéry, fyzioterapeuty, lékaře, analytiky. V Liverpoolu je to senzační, ale není to one man show,“ upozorňuje.

V přístavním městě zažívá fantastické roky, nejdřív titul z Ligy mistrů, teď se dočkal i v Premier League. Pro někoho by to mohlo znamenat ztrátu motivace… „Ale nikdo takový za nás nehraje. Celý klub je nažhavený a přijde toho ještě hodně. Nechceme obhajovat trofeje, ale získávat nové, teprve jsme začali vyhrávat!“

Právě kvůli velkým úspěchům ale teď skoro v Liverpoolu nemůže mezi lidi. Pub ještě neviděl zevnitř a asi ani neuvidí. „Zničil bych každou akci. Je mi to líto kvůli manželce, která je ráda mezi lidmi, ale kvůli jejímu muži to není možné. Nemůžeme jít do kina, na sushi nebo na skleničku,“ lituje.