V pátek vydal známý písničkář Jan »Pokáč« Pokorný píseň o naší hokejové legendě a reakce byla bleskurychlá! Jaromír Jágr (48) natočil video, kde podrobně rozebírá jednotlivé tvrzení z této »rychlovky«. Co je pravda a co lež?

S humorem sobě vlastním komentuje Jarda během poslechu každé tvrzení, co v songu zazní. A většina je očividně, dle reakcí jednoho z nejlepších hokejistů všech dob, správná. Vtipný český písničkář zřejmě uhodil hřebíček na hlavičku a » Džegr « nevyloučil ani budoucího potomka, když na daný rým odvětil, „Já si myslím, že to bude!“

To by jeho fanoušci uvítali s obrovskou chutí, také se to v komentářích pod videem hemží reakcemi jako, „Jardo musíš hodně plodit, chceme nový Nagano.“ Dočkáme se již brzy malého Jágra? Přece jen už má český hokejový bůh načase, když se mu neúprosně blíží padesátý rok života.