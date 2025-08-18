Největší debakl nejdražšího fotbalisty historie. Výbuch 0:6 Neymar obrečel: Ostuda
Hvězdný brazilský fotbalista Neymar musel v neděli skousnout nejvyšší porážku své profesionální kariéry. Jeho Santos utrpěl doma debakl 0:6 s Vasco da Gama a kapitán mužstva se po závěrečném hvizdu neubránil slzám. Santos je po utkání 20. kola brazilské ligy jen dva body nad sestupovými příčkami a vedení klubu po zápase odvolalo trenéra Clébera Xaviera.
Santos s přímým konkurentem v boji o záchranu prohrával po úvodním dějství o jeden gól, mezi 52. a 68. minutou ale inkasoval hned pětkrát. Dvakrát se prosadil Neymarův bývalý spoluhráč z brazilské reprezentace Philippe Coutinho.
„Náš přístup byl příšerný. Je ostuda předvést takový výkon v dresu Santosu. Všichni se nad sebou musíme hluboce zamyslet. Protože s takovým přístupem příště ani nemusíme chodit na hřiště,“ citovala nejdražšího fotbalistu historie agentura Reuters.
Třiatřicetiletý bývalý útočník Barcelony a Paris St. Germain se vrátil do mateřského klubu v lednu po odchodu ze saúdskoarabského al-Hilálu, kde takřka celé angažmá strávil na marodce. Neymar je nejlepším střelcem brazilské reprezentace, za národní tým nastřílel 79 gólů. Naposledy za něj však nastoupil v říjnu 2023. Po návratu do Santosu dal zatím šest branek v 19 soutěžních zápasech.